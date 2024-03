Una actriz de 'La que se avecina' se desvela como la voz detrás de la popular canción de Mercadona

Si eres fan de Mercadona, seguro que en alguna de tus visitas a la cadena de supermercados has escuchado su pegadiza canción de "Mercadona, Mercadona". Una melodía pegadiza que se te mete en la cabeza durante horas.

'Formula TV' ha desvelado la identidad de la mujer que se esconde detrás de este éxito y su cara te va a sonar y muchos. La actriz Mamen García, conocida por sus apariciones en 'Escenas de matrimonio' y 'La que se avecina' ha desvelado que es ella.

"Eso debió ser en el 86 o así, que solía hacer muchos jingles en un estudio", ha confesado.

"Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz", ha asegurado sobre el momento en el que grabó la medio en los estudios valencianos Tabalet Estudis.

Mamen García tiene la teoría de que la cadena de supermercados recuperó la canción cuando ella empezó a hacerse popular. "Me di cuenta, porque tengo un Mercadona enfrente de casa, de que continuamente lo estaba oyendo", ha asegurado. "Es una lástima, si no me habría forrado", ha comentado entre risas haciendo referencia al tema de los derechos de autor.