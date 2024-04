Manu Tenorio arremete contra Nebulossa y asegura que no deberían ir a Eurovisión: "Desafinan"

Tan solo faltan unos días para que se celebre Eurovisión y Nebulossa represente a España con su particular tema 'Zorra' y personalidades del mundo de la música siguen dando su opinión acerca de esta canción que ha revolucionado a todo un país.

El último ha sido Manu Tenorio, con quien hemos hablado y no ha dado en asegurar que no le gusta el tema de Nebulossa: "Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran, esto es un festival de la canción y no puedes llevar a gente que desafina, eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler, es mi gusto y los gustos con como las narices, cada uno tiene la suya".

Por este motivo, el artista nos aseguró que "mi hijo no va a ver el festival este año ni mucho menos, no me parece", ya que si es una canción reivindicativa tendría que ir a otro tipo de festivales: "Me parece una canción que, si es reivindicativa, me parece muy bien, pero que vaya una canción de autor a un festival de canción de autor", zanja.