El sorprendente cambio físico de Ivonne Reyes tras su derrota judicial contra Pepe Navarro

Ivonne Reyes y Pepe Navarro llevan años enfrascados en una batalla por la paternidad del hijo de la venezolana. Durante años se han lanzado duras acusaciones a través de la televisión y las revistas, pero ahora, uno de sus enfrentamientos parece haber llegado a su fin.

El pasado 14 de febrero el presentador y la modelo se veían las caras en el juzgado después de que ella lo demandara por injurias y por violar su derecho al honor. Dos semanas después de su encuentro el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido claro y tajante: el presentador es inocente de los delitos que se le atribuían. Una resolución que ha supuesto un gran avance para Pepe Navarro.

"Esta batalla lo que evidencia es una situación bastante irregular, la instrumentación que hace esta señora de la justicia para beneficio propio no lleva a ningún sitio", aseguró tras conocer la decisión judicial También ha calificado el interponer esa demanda por parte de la venezolana como "estúpido y tonto".

"Lleva cuatro años insultando, descalificando, ya no solo a mi sino a mi, sino a mi familia. Es un asunto muy grave y es posible que tome medidas legales duras", anuncio el presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi'.

"La gente de su entorno debería hacerle reflexionar, porque no va por buen camino por donde va", apuntó para lanzar un mensaje contundente: "podría ir a contar la verdad. Le pagarían, que es lo que busca siempre cuando hace declaraciones sobre mí, y estaría tranquila, viviría tranquila. Podría rehacer su mente y la de su familia".

En estos duros momentos, la presentadora continúa con su trabajo como modelo y en los múltiples proyectos que tiene en Miami. Hace unos días se dejo ver como invitada en los 'Premios Platino' con un cambio físico que sorprendió mucho en España cuando se sentó hace un par de meses en 'Viernes Deluxe'.

A pesar de este palo judicial, Ivonne Reyes no pierde la sonrisa y cuenta con el apoyo incondicional de su hijo Alejandro. Ivonne Reyes sigue insistiendo en que el joven es hijo de Navarro, aunque él ya ha manifestado que prefiere continuar con su vida y alejarse de esta polémica. Pepe Navarro me repugna", sentencia. "Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos", comentó en una de las últimas entrevistas que concedió en nuestro país.