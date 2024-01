José Luis Gil es uno de los actores más queridos de la televisión. Su papel como Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y el de Enrique Pastor en 'La que se avecina' cautivó a los espectadores que esperan con ansias su vuelta a la ficción.

El actor se vio forzado a parar su carrera en noviembre de 2021 cuando sufrió un ictus, que le obligó a permanecer varios días hospitalizado en la UCI. Dos años después del susto continúa recuperándose al lado de sus seres queridos que no le han dejado solo en ningún momento.

En un principio sus familiares más cercanos aseguraban que la recuperación estaba siendo más lenta de lo esperado, parece que el estado de salud del actor continúa siendo delicado.

Su hija Irene es la encargada de ir actualizando los avances en la salud del actor, pero los augurios no son demasiados buenos. De hecho ella misma ha confirmado que no volverá a la televisión. "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves", reveló en 'Pronto'.

"Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas."

"Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse", terminaba diciendo en esa entrevista.

Ahora ha vuelto a hablar sobre el estado de salud de su padre y ha aprovechado la ocasión para lanzar un duro reproche a algunos de sus compañeros de 'La que se avecina'. "Muchos de sus compañeros de 'La que se avecina' no le visitan. A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados", destaca.

"Es evidente que han sentido muchísimo lo del ictus y le llaman por teléfono porque lo quieren y lo respetan, pero…", deja caer. "Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada".

"Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil", sentencia.