La respuesta de Ana Peleteiro a los que la atacan por darle besos en la boca a su hija

No es la primera vez que Ana Peleteiro utiliza sus redes sociales para responder a los comentarios de algunos de sus seguidores. En más de una ocasión ha destapado a algún hater o ha respondido con dureza a palabras que no le han sentado demasiado bien. Una vez más lo ha vuelto a hacer, pero esta vez ha sido a raíz de TikTok.

Todo empezó cuando una usuaria comentó en uno de sus vídeos en los que aparece su marido Benjamin Compaoré despidiéndose de su hija Lúa con un beso en la boca. "Tu hija te roba el marido", escribió la medallista olímpica a modo de broma.

"No entiendo eso de darle besos en la boca a los niños", escribió un usuaria mostrando su desacuerdo con que los padres den besos a sus hijos en la boda. Unas palabras que no le gustaron demasiado a Ana Peleteiro y a los que no dudó en contestar.

"Ni lo entiendes ni lo tienes por qué entender porque es nuestra familia y no la tuya", comienza diciéndole. "Y la verdad es que podría responderte con la misma falta de educación y de respeto que tú has demostrado en tu comentario, pero no lo voy a hacer. Simplemente, voy a decirte que es nuestra familia, nosotros nos demostramos el cariño de esta forma y de otras muchas formas también."

"Tanto Lúa como el resto de sus hermanas, si algo no les falta es educación sexual", añade. "Por lo tanto, juzga menos a los demás, métete más en tu vida y ten presente que todos los padres se van a preocupar en dar a sus hijos la mejor educación", terminó diciendo visiblemente molesta por las palabras de esta seguidora.