La actriz Itziar Castro murió el pasado viernes a los 46 años de edad después de “encontrarse mal” mientras ensayaba un espectáculo de natación. Una pérdida muy grande en el mundo de la interpretación, que siempre será recordada por su lucha por los derechos LGTBIQ+, por la gordofobia, por las mujeres maltratadas y por innumerables causas más. Amigos, familiares y seguidores se acercaron ayer a despedirse de la actriz a la Sala Pal·ladius de Pallejà (Barcelona), que permanecerá abierta “hasta que sea necesario”.

La popular actriz se encontraba el viernes por la noche en la piscina municipal de Lloret de Mar realizando unos ensayos para una gala de navidad, cuando comenzó a sentirse mal. Los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

En un primer momento, se desconocía cuál había sido la causa exacta de su fallecimiento aunque todo apuntaba a "un fallo cardíaco". Ahora su madre Lucía Rivadulla ha desvelado el resultado de la autopsia: "Ha sido una muerte súbita. Ha muerto feliz. Su corazón explotó y el mío también va a explotar", ha explicado en 'Espejo Público'.

"No tenía ningún problema de tensión, no tenía ningún problema de colesterol, no tenía ningún problema de azúcar en la sangre, lo único que ahora se había tomado en serio operarse. Estaba siguiendo un tratamiento acelerado, pero eso era un tratamiento externo, no interno, no de medicamentos. Le hacían unas horas con unas máquinas para que perdiera lipedema para poder operarse, pero no tomaba medicamentos", ha comentado.

Desde el Instituto de Medicina Legal y Forense han añadido que "sufrió una alteración e interrupción inesperada en su actividad cardíaca. Eso hizo que su respiración y su flujo sanguíneo se detuvieran de inmediato.

El velatorio de Itziar Castro reunió a cientos de personas que recordaron el legado artístico de la querida actriz, dejando una marca imborrable en el corazón de quienes la conocieron y admiraron su trabajo. La capilla ardiente volverá a abrir sus puertas este lunes entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde solo para familiares y allegados. Después se llevará a cabo una ceremonia íntima para dar el último adiós a Itziar Castro.