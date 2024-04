Dulceida desvela cómo está viviendo los primeros meses de embarazo: "Tenía miedo todos los días"

Hace unas semanas, Dulceida y Alba Paul anunciaban a través de sus redes sociales la noticia que sus seguidores llevaban mucho tiempo esperando: van a ser madres. Una nueva que provocaba una oleada de comentarios en la publicación porque de todos era sabido el deseo de ambas de tener descendencia. Días más tarde, desvelaban que será una niña.

Esta semana, Chance (Europa Press) ha coincidido con la influencer y le contó a la agencia de noticias cómo ha pasado los primeros meses de embarazo. "Tenía miedo todos los días, pero ahora ya estoy como más tranquila, aparte, pues notas más la barriguita, los cambios que al final son muchos cambios, y estoy como encantada de vivir todo el proceso".

La pareja aún no ha decidido el nombre de la bebé porque están "entre dos" que les "gustan mucho": "No sabemos, estamos más encantadas por uno, pero todavía no está seguro".

Por último, Dulceida aseguró que "ahora mismo" está "como en un sueño de Disney". "Aunque hay un montón de cosas que no puedo hacer, estoy como soñando", sentenció.