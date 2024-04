Tamara y Jordi Cruz escenifican por redes su reconciliación

Después de la tormenta llega la calma, aunque a veces cuesta preparar el escenario correcto. Y más, entre fogones, en los que cada ingrediente cuenta para adornar un plato que el público se trague. Esta semana en MasterChef hubo una polémica cuando una de las concursantes, Tamara Galimova, decidió renunciar al asegurar que “me siento muy frustrada y no me apetece seguir en una dinámica con la que no estoy bien”. Un miembro del jurado, el cocinero Jordi Cruz, la despidió con un lacónico “chau” y un contundente “le has quitado la oportunidad a mucha gente”.

“Me voy, me despido, porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, con presión... Al final todos tomamos una decisión, y yo he tomado esta. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros”, dijo la mujer antes de que el cocinero le replicara reclamando el delantal y la despidiera señalando la salida con: “Ahí está la puerta”.

Sin embargo, ayer domingo ha querido zanjar la polémica con una foto en la que aparece ella junto a Jordi Cruz y el mensaje: “Vamos a hacer una carrot cake 2.0”. De esta forma, parece que los dos sellan la paz tras una semana de controversia en la que la concursante y el cocinero han estado en el ojo del huracán.