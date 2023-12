La actriz Itziar Castro murió el pasado viernes a los 46 años de edad después de “encontrarse mal” mientras ensayaba un espectáculo de natación. Una pérdida muy grande en el mundo de la interpretación, que siempre será recordada por su lucha por los derechos LGTBIQ+, por la gordofobia, por las mujeres maltratadas y por innumerables causas más. Amigos, familiares y seguidores se acercaron ayer a despedirse de la actriz a la Sala Pal·ladius de Pallejà (Barcelona), que permanecerá abierta “hasta que sea necesario”.

Los primeros en llegar a la capilla ardiente fueron sus padres Manel Castro y Lucía Rivadulla. Su madre aparecía completamente devastada, sin encontrar palabras para expresar su dolor en este difícil momento. Entre lágrimas y profundo pesar, Lucía ha querido compartir con los medios de comunicación algunos de sus pensamientos. "Soy madre, y en este momento no tengo palabras”, ha confesado.

A pesar del dolor, Lucía Rivadulla ha querido expresar su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido la familia tras el fallecimiento de Itziar: “Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella”.

“Los medios la han tratado muy bien siempre, hasta el Risto Mejide que yo pensé que era un hombre agresivo en las entrevistas, y el día que le hizo la entrevista a ella, hasta lloró él, o sea, fue maravilloso. De verdad, la habéis tratado todos los medios muy bien”.

"No sé por qué se ha ido, no ha sufrido, a lo mejor era su momento, para que vosotros la valorarais tanto, y pasará a la posteridad por lo que ha hecho, por la labor que está defendiendo, lo imposible, defendiendo la igualdad de todo el mundo. Irse en este momento... a veces pienso que es que era su momento porque os habéis volcado todos, a lo mejor si se hubiera ido de vieja no hubiera tenido este momento. Tiene que estar muy contenta", ha expresado.

El velatorio de Itziar Castro reunió a cientos de personas que recordaron el legado artístico de la querida actriz, dejando una marca imborrable en el corazón de quienes la conocieron y admiraron su trabajo. La capilla ardiente volverá a abrir sus puertas este lunes entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde solo para familiares y allegados. Después se llevará a cabo una ceremonia íntima para dar el último adiós a Itziar Castro.