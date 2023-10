Gabriela Guillén y Bertín Osborne sorprendieron anunciando su futura paternidad. El artista se convertirá en padre por sexta vez. Un niño que, según él mismo ha desvelado, no fue buscado pero del que tenía pensando hacerse responsable. Las declaraciones del cantante no hicieron demasiada gracia a la futura madre de su hijo, que ya se encuentra en el tercer trimestre de embarazo.

La paraguaya no está pasando por su mejor momento y la relación con Bertín Osborne está muy tensa. Así lo desveló ella misma a través de sus redes sociales, donde estalló contra el artista por los últimos sucesos. "Estoy bastante dolida porque he leído una entrevista que hizo Bertín donde no son nada coherentes sus palabras con el vídeo que sacó luego en Instagram", indicó.

Según ella, los mensajes del cantante eran otros. "Yo me había creído todo lo que me había dicho. Estuve con esta persona bastante tiempo y quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa pero no soy cualquiera, una más, ni una amiga especial, ni una amante ni un rollete. Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo", expresó.

"Voy a aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada en el hospital, que fue la causa de que estaba realizando un masaje con madera y mi clienta tuvo que asistirme. Le llamé con la intención de contárselo y de contarle también cómo estaba el bebé. No recibí más noticias de él. No sé qué le está pasando. No tengo contacto con él", zanjó.

El artista ha decidido permaneces en silencio, pero Paloma García-Pelayo ha desvelado en 'Y ahora Sonsóles' que Bertín Osborne tendría un plan para cuando naciera el bebé. El cantante habría transmitido su intención a la joven de solicitar una prueba de paternidad. "Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a sus familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido, va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca", ha desvelado la periodista. "Gabriela ya lo sabe", ha añadido asegurado.