La futura paternidad de Bertín Osborne y las diferentes relaciones del artista que están saliendo a la luz en las últimas semanas, han vuelto a ponerle en el punto de mira de los medios de comunicación.

Gabriela cumple su sexto mes de embarazo cuando se destapa una nueva aventura del andaluz. Esto ha provocado que algunas colaboradores de 'Así es la vida' destaparon algunos de sus encuentrs con Bertín Osborne.

Una de las declaraciones que más ha sorprendido fue la de Sandra Barneda. La presentadora afirmó que hubo un tiempo en el que Bertín quiso tener algo con ella. "He tenido muy buena relación con él, pero hubo un momento en el que sintió atracción por mí", ha arrancado. "Lo intentó a su manera, bien, invitándome a su finca."

"Le dije que no y que gracias. Ya está. No pasó nada. Yo con Bertín no he tenido nada. Pero sois unos traidores y no pienso ni decir nada ni contar nada en ningún vídeo", ha asegurado tajante. A lo que Carmen Borrego apostilló: "por la finca ha pasado todo el mundo".

"Me sigue creando rechazo. Yo nunca me iría con ese tipo de hombre. Esa clase de gente machista que te invita a su finca, que cuando lo hace todos sabemos que tiene alguna intención", comentño Gema Fernández sobre la actitud de cantante.