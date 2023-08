Bertín Osborne está de vuelta. El presentador llevaba una temporada alejado del foco mediático tras su última polémica al conocerse que será padre por sexta vez con Gabriela Guillén.

Hace unas cuantas semanas se conocía la noticia de que el artista estaba esperando un hijo con su 'amiga especial'. Un niño que el mismo calificó de "no deseado" pero del que aseguró hacerse cargo. Sus declaraciones le situaron en el blanco de las críticas y él decidió apartarse de los medios, pero ya ha regresado.

El cantante ha hecho un regreso triunfal a los escenarios en la ciudad de Elche. Lo que más llamó la atención de los presentes fueron algunas de las declaraciones que hizo.

"En este país donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. Los he probado los tres, me he llevado toda la vida encontrando inútiles", expresó en lo que se entendió como una clara indirecta para los medios de comunicación y algunos periodistas.

A pesar de sus intentos, Bertín Osborne no conseguirá dejar de acaparar titulares. De hecho, tras la aparición en este concierto se ha vuelto a situar en el foco mediático tras salir a la luz el sexo del bebé que espera juunto a Gabriela Guillén.

"Hablando con una persona muy cercana a ella nos ha confirmado que el sexo del hijo de Bertín con Gabriela es niño", ha anunciado una periodista de 'El Programa del verano'. "Al principio Gabriela no se lo tomó muy bien porque ella tenía muchísima ilusión de que fuese niña", ha asegurado anunciando que ya tenía pensando su nombre. "Iba a ser Martina".

"Ahora sabemos que está muy bien, está en una isla balear disfrutando junto a sus amigas y lo único que queda preguntar cuál es el nombre del niño", ha añadido la periodista.