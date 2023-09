No ha podido ser. Parece que nuevamente el amor no ha triunfado cuando parecía que Adara Molinero había encontrado a la persona adecuada. Tras su participación en Supervivientes 2023, muchos pronosticaban una ruptura, cada uno con sus motivos, pero nadie esperaba que su historia con Bosco Martínez-Bordiú fuese a acabar tan pronto. Ha sido una de las parejas de lo que va de verano, pero motivos que muchos veían como grandes señales han terminado por hundir la relación.

La noticia no ha sido confirmada de forma oficial por ninguna de las dos partes, pero los movimientos en redes sociales lo hacen evidente y el último mensaje de Adara Molinero lo termina por confirmar del todo.

En primer lugar, Adara le dio me gusta a una publicación de una usuaria en la que se confirmaba la ruptura. El texto, concretamente, era el siguiente: "era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola".

Todo claro ya, no?? Demasiados espacios, poco estar juntos como pareja, no te metas a una relación si te quieres pasar el verano con los colegas y fin del problema, no hay más!! No se necesitan más explicaciones, es lo mejor para ambos, estar solteros y a vivir la vida!! 😅✌️ pic.twitter.com/CpaBheI79v — Carlota 💜✈️ (@CarlotaAstu_) August 22, 2023

Si Adara Molinero le ha dado 'like' a estas palabras, es que está de acuerdo al menos con una gran parte de ellas. Además, no tardó mucho en quitar el 'me gusta' para no dar de qué hablar.

Bosco Martínez-Bordiú, por su lado, escribió en sus stories de Instagram una reflexión que también ha dado mucho de qué hablar: "como una vez me dijo mi coach Pocholo, ser positivo no es fingir que todo está bien, sino ver el bien en todo. La vida te da palos y a veces más de uno y en el miso sitio. Momentos de estos son los de ver el bien y pensar que todos los sentimientos, aunque duelan, son bonitos ya que del amor al odio hay un paso".