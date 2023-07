Unos meses atrás Amaia Montero preocupaba a sus seguidores y compañeros de profesión a raíz de una publicación de Instagram. La artista compartía una extraña fotografía en la que aparecía despeinada, con el rostro visiblemente cansado y con una frase que encendió las alarmas. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida", escribía en el post.

