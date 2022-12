Hace un mes Amaia Montero preocupaba a sus seguidores y compañeros de profesión a raíz de una publicación de Instagram. La artista compartía una extraña fotografía en la que aparecía despeinada, con el rostro visiblemente cansado y con una frase que encendió las alarmas. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida", escribía en el post.

Después de esa publicación nada se supo de ella y unas semanas después, fue fotografiada cuando le dieron el alta en el centro donde había estado ingresada. Ahora han salido a la luz los motivos por los que tuvo que recurrir a esta ayuda. La fotografía que ha compartido Amaia Montero y que está impactando a la redes sociales: "Necesita ayuda" La revista 'Hola' ha desvelado que, tras sufrir un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocados por los preparativos de su nuevo disco, tuvo que recurrir a ayuda profesional para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo. Tras recibir el alta hospitalaria, la cantante no se ha pronunciado sobre su actual estado de salud más allá de algunos cambios en su cuenta de Instagram, donde elimino todas sus fotos actuales y dejó sólo unos cuantos recuerdos de su etapa en la Oreja de Van Gogh.