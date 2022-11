El pasado 14 de octubre, Amaia Montero causaba un gran revuelo en redes sociales a raíz de una fotografía que ella misma compartió. Esta extraña imagen marcó su última aparición pública en su cuenta de Instagram.

La fotografía, en blanco y negro, mostraba a la artista despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante preocupante. La imagen iba acompañada de un alarmante texto. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Una publicación que causó un gran revuelo entre sus seguidores más fieles.

Después de este tiempo en silencio su familia se pronunciaba hace unos días sobre su estado de salud. En su momento, su hermana Idoia dejó claro que Amaia Montero "no está pasando por su mejor momento".

Algo que se confirma ahora con la reaparición de la propia artista, que ha sido captada saliendo de una clínica en la que ha estado ingresada el último mes. Según publica este miércoles las revistas del corazón, la artista ha pasado todo este tiempo en la Clínica Universitaria de Navarra.

Según estas informaciones, su familia, que no se ha separado de ella en ningún momento, acudió a recogerla.