“As Neves”, la película gallega que cautivó al bajista de Oasis, se estrena en Málaga

La vida está repleta de azares, de coincidencias que cuando se relatan descuadran electrocardiogramas o producen fuegos artificiales entre neuronas. Una de esas sincronías ha conseguido que Andy Bell, bajista de una de los grupos míticos del indie de los 90 y de la historia universal del rock –Oasis–, haya creado una banda sonora para una película en gallego, rodada en Galicia y que es la opera prima en ficción de la realizadora viguesa Sonia Méndez. Se trata de “As Neves”, el filme que ayer se estrenó en el Festival de Cine de Málaga y que compite por traer para Galicia la Biznaga de Oro.

“Es un músico excepcional; yo era muy fan; que hiciese la banda sonora él es un plus. Era difícil soñar que Andy Bell viniera a Galicia a componer la banda sonora del filme. Es alucinante”, confiesa la directora que también es productora de la película junto a Nati Juncal (Cósmica Producións).

Sonia Méndez, directora de "As Neves". / Leo López

Una banda sonora de ensueño

Méndez -que ha rodado documentales como "A poeta analfabeta"- se reconoce como fan suya incluso de los discos en solitario. Un tema de uno de estos álbumes semejaba ser el perfecto para la película y “un día antes de empezar el rodaje le escribí a un correo que encontré. Le expliqué de qué iba la peli y esperaba que nunca me contestaría; pero contestó. Ahí empezó la colaboración. Lo invitamos a venir a Galicia y vino”.

No es la única estrella que se ha alineado para la Vía Láctea particular de esta película. La propia selección para el Festival de Málaga, donde ayer tuvo su première, llenó de felicidad al equipo.

Photocall del equipo de "As Neves" en el Festival de Málaga. / Efe

Un filme pionero en Galicia con la óptica de los adolescentes

“As Neves” nos presenta a un grupo de jóvenes en un pueblo de las montañas de Lugo que se preparan para una noche de fiesta de invierno. A la mañana siguiente, se percatan de que una de las jóvenes ha desaparecido coincidiendo con una nevada gigantesca que incomunica la localidad y que dificulta su búsqueda mientras vamos conociendo qué hay detrás de los recuerdos e ideas de los jóvenes.

El origen de la historia nace, según explica la realizadora, “de una primera intuición. Me apetecía contar una historia de adolescentes en Galicia. Quería que fuesen ellos los protagonistas del relato. También me atraía el contraste del mundo de las tecnologías con chicas y chicos que viven en zonas aisladas, con el dualismo hiperconectividad-aislamiento. Así, empecé a articular ‘As Neves’, una villa ficticia basada en localidades reales en la que conviven estos adolescentes. La desaparición es una excusa para ver cómo ellos viven su día a día”.

Por dicha temática, el filme se torna en pionero en Galicia por mostrar la óptica adolescente.

Sonia Méndez, directora de "As Neves". / Cósmica Producións

Rodaje con nieve de verdad en A Fonsagrada

El rodaje se realizó en A Fonsagrada y alrededores. “Sabíamos que no iba a ser una grabación fácil porque necesitábamos que nevase. Rodamos con mucho frío pero el paisaje del filme se refleja en las chicas y chicos y eso se plasma en las imágenes”, subraya Sonia Méndez.

Espero no tardar cinco años en hacer otra película; cuesta mucho Sonia Méndez — directora

La directora gallega Sonia Méndez vive su sueño al estrenar en Málaga su primera película de ficción, un thriller rodado en Galicia y en gallego en el que un grupo de adolescentes son los protagonistas. He aquí algunas claves de este largometraje:

Los personajes principales

"Son el novio de la chica desaparecida y la amiga de la joven. Son los que lideran el reparto de esta pandilla y son a los que seguimos todo el tiempo. Vivimos el viaje de la adolescencia a través de sus emociones que cada uno transita de manera diferente. Manu está acostumbrado a no expresar sus emociones; trabaja con su padre en el campo. La amiga tiene un entorno más comunicativo aunque también esconde", señala Sonia Méndez.

Una narrativa diferente: el nulo peso de los adultos

La realizadora y productora del filme responde que "siempre están fuera de cuadro en off. Nos encontramos con una sargento, que es madre de una de las chicas, que está más presente porque tiene que ver con la investigación pero nosotros siempre estamos con los chicos. A nivel narrativo, en el guion, no sabes cosas que los chicos no sepan. Si los adultos realizan una reunión para decidir qué hacer, los adolescentes no lo saben: están en un garaje pensando qué pudo pensar. Los adultos no tienen mucho peso en este filme".

Sin sofisticar el mundo adolescente

"A pesar de que fui adolescente en una época analógica, en los 90, los miedos, emociones y dudas, cómo se relacionan... son los mismos de antes. A nivel narrativo y emocional, lo que me interesa es que ellos viven las emociones por primera vez. Todos pasamos por eso. Todo se intensifica porque todo se vive por primera vez. Ellos viven en el presente. Eso es un caldo de cultivo muy chulo para la narración audiovisual. Intenté ser honesta y respetuosa con ellos. Tampoco sofistiqué el mundo adolescente, quería acercarme de otra manera", responde la cineasta viguesa.

Un primer largometraje de ficción

Méndez indica: "Para nada me sentí sobrepasada. Llevo trabajando en el audiovisual desde el año 2001, en guion o dirección. Poder hacer un largometraje era algo que yo soñaba. Llegó después de cumplir los 40 porque es muy difícil. Para mí, fue un disfrute hacer esta película. Espero no tener que esperar cinco años para hacer otro filme.

Sonia Méndez, en el rodaje de "As Neves". / Cósmica Producións.

Los obstáculos de hacer cine

Hacer cine no es fácil. Sonia Méndez explica que "es muy difícil levantar la financiación para una película, es un camino muy largo. Luchamos mucho por este filme. No sé por qué se tarda tanto en sacar adelante una película. Creo que ahora las mujeres directoras parece que tenemos más oportunidades por las leyes y normativas que ayudan. Mira qué frutos está dando... Pero sigue siendo muy difícil. El proceso creativo tiene un subidón al principio pero después hay que tener muchas ganas y trabajar mucho. Me siento muy agradecida".

Una directora que conoce bien a los actores: ella misma fue actriz

Para Sonia Méndez, la dirección de actores no ha sido complicada aunque haya requerido mucho trabajo. Cuenta con un hándicap, ella fue desde muy joven intérprete. "Primero, quería ser actriz y lo fui. En quinto de EGB empecé haciendo teatro con Celso Bugallo en Pontevedra. Siempre quise trabajar en esto. En “Terras de Miranda” empecé a estudiar y hacer cortos. Mi madre decía que, de pequeña, me gustaban los puzzles. Hacer una película es como hacer un puzzle con los distintos equipos; es impresionante. Empecé Periodismo en Santiago pero no me gustaba. Empecé a hacer teatro en Santiago. No había entonces Comunicación Audiovisual. Estudié Imagen y Sonido en A Coruña, en una la escuela de cine en Cuba unos meses.... Para hacer cine, hay que ver muchas pelis, ir a muchos museos y escuché mucha música", aconseja.