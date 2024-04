Eva Longoria se mudará a España con su familia

La actriz Eva Longoria tiene una relación constante con España. Su gusto por el país ibérico la llevó a firmar proyectos y participar en numerosos eventos aquí. La mítica Gabrielle de Mujeres desesperadas tiene raíces en Asturias, pero prefiere el sur para pasar su tiempo libre. De hecho, Longoria acude con frecuencia a Marbella para descansar.

Hace tan solo unos meses compró una villa de 1.531 metros cuadrados en la localidad andaluza y desde allí ayuda a organizar actividades benéficas para recaudar fondos.

Por el momento, la decisión de mudarse a España es temporal y lo hará acompañada por toda su familia, su marido José Bastón y su hijo Santiago de cinco años. Precisamente el bienestar de su niño es una de las razones por las que Longoria quiso abandonar Hollywood, para que crezca rodeado de naturaleza y rodeado del ambiente de la industria cinematográfica.

Según el portal Page Six, el traslado es temporal. El matrimonio continúa teniendo proyectos en Los Ángeles y México, de donde Bastón es natural y tiene un papel importante en Televisa. Además, no está claro si la familia de Longoria establecerá su centro de operaciones en Madrid o Marbella, aunque todo apunta a que lo harán en la villa andaluza. La actriz siempre tiene buenas palabras para esta zona de España, de hecho hace poco habló de ellos para la revista ¡Hola!: "La primera vez que vine a Marbella, hace dos décadas, fue amor a primera vista. Me dije: 'Algún día viviré aquí'. Después creamos la Fundación Global Gift, y aquí es donde María Bravo y yo celebramos la primera gala", dijo.