El tercer encuentro “Mujeres fuera de serie” acercó al MARCO de Vigo las trayectorias vitales e inquietudes de siete mujeres referentes en sus respectivos ámbitos, en un acto presentado por Irene Bascoy, subdirectora de FARO, y Amaia Mauleón, periodista al frente de la sección homónima que puede seguirse en el suplemento “Estela” del diario decano. En la presentación, Bascoy afirmó que “Mujeres fuera de serie” es el compromiso del decano por el talento femenino y recordó que esta sección ha mostrado 99 historias desde su inicio. “Este centenar de mujeres son un ejemplo de lo que podemos hacer las mujeres si nos lo proponemos y de que un mundo más igualitario es posible”, afirmó.

Mauleón fue la encargada de moderar la primera mesa, “Mujeres y creatividad: la importancia de impulsar el talento femenino”, en la que participaron Patricia Hermida, mánager musical; Mary Quintero, fotógrafa y retratista; María Moreira, diseñadora de moda, y Marta Álvarez Quintero, fundadora de una de las primeras granjas de vacas ecológicas de Galicia e impulsora del festival LGTBI Agrocuir.

“Mujeres fuera de serie”, que organiza el decano con el apoyo de Sabadell, Vegalsa-Eroski y la Universidade de Vigo (UVigo), contó, además, con las intervenciones de Belén Rubio, vicerrectora de Investigación, Transparencia e Innovación de la UVigo, e Isabel García López, directora de Relaciones Externas de la Delegación Territorial Noroeste de Banco Sabadell. Gabriela González, directora de RSE, Comunicación en Vegalsa-Eroski, excusó su asistencia por un problema personal de última hora.

María Moreira, diseñadora de moda: “No habría sobrevivido si no hubiera podido enfrentarme al machismo”

Mari Quintero, que a sus 90 años cumple 75 tras el objetivo y que fue pionera en el retocado y el coloreado de fotografías, es una de esas mujeres que abrió camino a generaciones posteriores. “Cuando yo empecé, pensar en ser fotógrafa era algo imposible. Yo tuve la suerte de contar con el apoyo de mis padres, que también eran fotógrafos”, reconoció. Una de las barreras que tuvo que vencer fue ganarse el reconocimiento de sus compañeros varones. “Con 15 años no se me tomaba muy en serio”, explicó.

Mary Quintero, fotógrafa: “Cuando yo empecé, pensar en ser fotógrafa era algo casi imposible”

La diseñadora María Moreira, que en los 80 se convirtió en la primera mujer en presentar sus colecciones en la Pasarela Cibeles, también tuvo que abrirse paso en un sector fuertemente masculinizado, y en más de una ocasión se rebeló contra las actitudes machistas. “En los talleres de confección, los jefes eran hombres y las mujeres, esclavas que no podían replicar, por lo que tuve algún enfrentamiento. No hubiese sobrevivido si no tuviese ese carácter que me hacía tener fuerza para sacar los proyectos adelante y enfrentarme al machismo y aún queda mucho por hacer”, afirmó la diseñadora, que ahora trabaja para empoderar a las mujeres sin recursos de Cabo Verde.

Patricia Hermida, mánager musical: “Yo he tenido que aprender más que mis compañeros para desarrollar mi trabajo”

Aun hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres tienen que demostrar su capacidad frente a sus compañeros varones. Así lo aseguró la mánager Patricia Hermida, una de las principales expertas de la industria musical en Galicia. “Yo he tenido que aprender mucho más que mis compañeros para no tener problemas para desarrollar mi carrera. Aún se te cuestiona por ser mujer”, se lamentó.

Marta Álvarez Quintero, de Granxa Maruxa: “Cuando vas a pedir financiación muchas veces te preguntan si estás casada”

Marta Álvarez Quintero, fundadora de una de las primeras granjas de vacas ecológicas de Galicia e hija de Mary Quintero, aseguró que todavía las mujeres encuentran con más dificultades para sacar adelante sus proyectos y que sigue chocando que entiendan de tractores. “Cuando vas a pedir financiación, mucahs veces aún te preguntan si estás casada”, afirmó Álvarez, que también trabaja para fijar población en el rural con iniciativas como el festival LGTBI Agrocuir, uno de los eventos culturales más importantes del rural lucense.

Isabel García López: “La diversidad es la base de la innovación y de la creatividad