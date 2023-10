Su nombre está escrito con letras en cursiva (y de oro) en la historia de la fotografía gallega. Una firma hoy reconocible, pero inédita en la época, al ser un oficio solo rubricado hasta entonces por hombres. El autógrafo de la pionera Mary Quintero, siempre en la parte inferior derecha de sus obras, está presente en miles de hogares, sobre todo de Vigo, fiel reflejo de la consideración profesional que atesoró entre su extensa y fiel clientela que acudía a su estudio de la calle Urzáiz para inmortalizar esos recuerdos familiares más apreciados que sus retratados mostraban (y siguen mostrando) en el mejor escaparate de sus casas.

Pero su obra fue más allá de bodas, bautizos, comuniones, fiestas de disfraces, y, en definitiva, todo tipo de eventos y retratos familiares de gente anónima. Políticos, personajes célebres, referentes del mundo de la cultura y, en definitiva, rostros reconocibles de la sociedad viguesa y gallega se pusieron frente a su cámara, que siempre sacaba la mejor versión de uno, después de que Mary Quintero apretase el clic de su inseparable máquina de fotos.

Ahora, el Museo do Mar de Galicia, en colaboración con el Archivo Histórico de Pontevedra, donde la propia Mary Quintero depositó parte de su obra, muestran, a través de una exposición, con material seleccionado según el criterio de la propia artista, una colección integrada por retratos de estudio, positivados a color en papel de distintos formatos, positivos fotográficos en soporte de plástico y miles de negativos en diferentes soportes. Su título: “A imaxinación no interior dun estudio: o fondo Mary Quintero no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra”.

Momentos antes de la inauguración, la propia protagonista reconocía a FARO estar "algo nerviosilla. Es muy importante lo que me está pasando, que se muestre a través de esta exposición mi historia con la fotografía. No se puede soñar algo más grande que estar en un museo", confesaba Mary Quintero, que en noviembre cumplirá 92 años. Ilusionada como una niña pequeña, la fotógrafa, que suma infinidad de exposiciones y reconocimientos, asegura que "aún no me creo lo que se han preocupado por mí para hacer esta muestra; no sé si me merezco tanto".

Instalada en la sala Vindel del museo de Alcabre, “pretende ser una retrospectiva del trabajo de Mary Quintero desde sus inicios como fotógrafa”, apunta la directora del Mar de Galicia, Marta Lucio. Organizada por bloques, refleja la evolución en las técnicas y tendencias que la artista fue integrando en su trabajo y que le reportó más de cien premios. "Hay una variedad enorme que refleja los cambios en las técnicas y el estilo de mi evolución como fotógrafa", apunta Quintero, quien fue pionera en aspectos como el pintado de las fotografías en blanco y negro o el uso del proyector de fondos. Con la llegada del color a las imágenes, se mantuvo fiel a sus habilidades técnicas, dominio de la composición y del retoque, jugando con el color en retratos de niños y chicos, sin descartar retratos de grupos musicales, compañías de teatro, de danza, portadas de libros y hasta figuras de la vida social, económica y política.

Sus favoritas

De las más de cien piezas que integran esta exposición, Mary elige el retrato que le hizo a su progenitor y maestro en el oficio de la fotografía, y "la instantánea de cuando fue mi puesta de largo en 1950. Esa foto me la hizo mi padre, y tiempo después yo le hice el retoque de color", recuerda emocionada.

Marta Lucio agrega que "además del material aportado por la fotógrafa, también hay una batería de vitrinas en las que se muestra el proceso de entrada de material, su documentación y catalogación para que la gente que visite la exposición pueda conocer el trabajo que, en el caso de las piezas de Mary Quintero, ha hecho el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra”.

Entre las fotografías escogidas para esta muestra, “hay un retrato de su padre de considerables dimensiones, e instantáneas de personalidades célebres como las realizadas al cómico Moncho Borrajo, al ‘rei das tartas’ de Mondoñedo, Carlos Folgueira García, o a los políticos Xosé Manuel Beiras, Manuel Fraga, Corina Porro, Carlos Príncipe, o Emma González Bermello, la primera alcaldesa mujer que gobernó la urbe olívica.

Además, se incluyen un par de obras de pintura, disciplina artística a la que ahora dedica su tiempo, una vez abandonó su labor profesional con la cámara. Pero el que vaya a visitar esta exposición, podría llevarse una grata sorpresa y reconocerse en alguna de las piezas. "La gente muy mayor se sorprenderá cuando se vea de niño; he hecho generaciones diferentes de una misma familia", apunta. Fotos de personas y familias anónimas de Vigo que también forman parte de esta selección de instantáneas de estudio que se pueden disfrutar en la muestra.

Durante el acto de inauguración, este jueves, al que asistió el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, se proyectó un vídeo homenaje a Mary Quintero, realizado por Pablo Villalobos, hijo del reconocido pintor cubano Nelson Villalobos.