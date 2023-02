Una vida de éxito en la moda hilvanada a partir “dun fío”

De las manos de su madre, que les tejía a ella y a su hermana mayor unos jerséis muy bonitos y “con mucho gusto”, de aquellas agujas en movimiento y del hilo que poco a poco se iba transformando en una pieza de ropa nació su pasión por la moda. Dice que en aquella época, hace unos 60 años, todas las mujeres calcetaban en sus casas y ella, que tan solo era una niña, se quedó prendada de los hilos viendo a su madre metida en faena. Primero empezó por el punto artesano, el punto tricotado, y a principios de los años 70 abrió una pequeña tienda en Vigo en donde tenía la posibilidad de vender los atrevidos jerséis que confeccionaba ella misma. En aquel momento, recuerda que existían los sastres y las modistas, “pero nadie que desarrollara sus propios diseños y creara su propia colección, y menos en Galicia, que en aquella época era muy gris, el machismo estaba muy presente en todos los ámbitos y que una mujer destacase en moda era impensable.”. Pero María Moreira sí lo hizo y dinamitó las barreras que la cercaban en aquella sociedad, todo “a partir dun fío, como decimos aquí”, afirma.

Sus escaparates lucían en sintonía con las boutiques que podían encontrarse en Londres, algo inaudito en el territorio nacional, y es por eso que cautivó a un grupo de catalanes y franceses que estaban de visita en la ciudad olívica con el objetivo de abrir mercado en Galicia: “Pasaron por mi tienda, vieron el escaparate y les llamaron mucho la atención mis jerséis. Entraron en la tienda y me preguntaron quién los diseñaba, les contesté que yo e inmediatamente me dijeron que les interesaba la colección y que me compraban toda la producción, que en aquel momento era muy pequeña, porque era totalmente artesana”. María Moreira tenía 20 años y su carrera no había hecho más que despegar.

Tras pasar una temporada en Barcelona, en donde logró consolidar su trayectoria, ya a nivel industrial, y en donde su nombre empezó a estar en boca del sector, la diseñadora natural de Vilaza (Gondomar) se convirtió en una auténtica pionera en el mundo de la moda a nivel nacional, puesto que en el año 1985 hizo historia al ser la primera mujer que inauguraba la pasarela de Cibeles presentando su propia colección y confiesa que todavía le tiemblan las piernas cada vez que lo piensa. En este sentido, María Moreira señala que “no había mujeres entonces que llevaran a cabo todo el proceso, desde el diseño, la confección y la presentación de la colección. Aquella inauguración fue tremenda, en el desfile estaba Carmen Romero, mujer de Felipe González, y me hicieron entrega de un ramo de flores. Es que era tremendo que una gallega tuviera tanto éxito en el mundo de la moda, ¿sabes?”.

Si para esta diseñadora aquella experiencia había supuesto un punto de inflexión, lo mejor todavía estaba por llegar, ya que poco tiempo después se ocuparía de todo el vestuario del elenco de artistas de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, de Pedro Almodóvar, si bien previamente ya había colaborado en otra película del cineasta, “Pepi, Luci, Bom”. María Moreira cuenta que “aquella también fue una experiencia tremendamente positiva para mí. Yo desconocía por completo cómo era todo el proceso en el cine desde dentro y tuve la oportunidad de verlo de cerca, fue todo un descubrimiento para mí poder hacer trabajos para él y vistiendo a Carmen Maura, Rossy de Palma, ... En aquella época me relacionaba mucho con toda la gente del espectáculo”.

En el marco de los “Venres da EMAO”, la diseñadora María Moreira realizará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, un repaso por su trayectoria y por las anécdotas de toda una vida dedicada a la moda en una charla que tendrá lugar en la Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

Tras su jubilación, su última etapa ha estado centrada en el desarrollo de un proyecto de inclusión a través de la moda en Cabo Verde, que lleva el nombre de Rendeiras Desing Academy y en el que, tal y como explica Moreira, “hice unos trabajos artesanos con mujeres en riesgo de exclusión social, donando hilos, tejidos y materiales, además de arroparlas con formación para que pudieran aprender a confeccionar. Ha sido para mí muy positivo trabajar de manera altruista con ellas”.