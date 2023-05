Carla Subirana, directora de "Sica": “El cine es una catarsis para batallar con tus demonios internos”

Las historias de los naufragios y el propio paisaje más las gentes de Costa da Morte han marcado a la directora de cine catalana Carla Subirana. Tanto que realizó su último largometraje en la zona, “Sica”. Hoy esta película que ha convertido a habitantes de la zona en actores y actrices –entre ellos Thais García, de 15 años; Marco Antonio Florido, de 16; y María Villaverde, de 18– llega en versión original en gallego a 50 pantallas de toda España tras ser seleccionada para los festivales de Berlín y Málaga.

Lo que espera a los espectadores, según palabras de la realizadora, es “una fábula sensorial y algo hipnótica” para relatar la historia de una adolescente llamada Sica (Thais García) que queda huérfana de padre por el naufragio de su barco. A medida que avanza el metraje, trata de llegar a la verdad, a una mejor relación con su madre y al establecimiento de una amistad con un joven cazatormentas.

El filme es una perla poética en el lenguaje audiovisual que atrapa con la pátina del 16 milímetros analógico. Se podrá ver hoy en el Festival de Cans a las 17.30 con un coloquio con la directora y elenco. También mañana sábado habrá pase especial en los cines Gran Vía de Vigo con charla con Subirana a las 20.20 horas.

–¿Cómo fue el rodaje en Costa da Morte? ¿Hubo dificultades?

–El primer día de rodaje llovía de lado, el viento era increíble,. Las carpas en el set con los equipos de cámara y vestuario volaban. Las tuvimos que recoger todas porque era imposible. Nos mirábamos con cara de horror, era el primer día, ¿qué sucedería en el resto? Sin embargo, en otra ocasión necesitábamos cielo de nubes densos y cargados y tuvimos sol. El equipo hasta iba en camiseta. La crisis climática está en el rodaje.

–Me comentaron que decidió realizar la película en Costa da Morte a raíz de una peregrinación.

–Me gusta mucho caminar. Veníamos del Camino del Norte. Teníamos con ganas de seguir caminando. Buscando por internet, encontramos la página de O Camiño dos Faros. Nos pareció que nos estaba llamando para ir. En Ribadeo, además, había comprado un libro de Josep María Espinar “A pie por Costa da Morte” y vi que todos los caminos me llevaban allí. Así que fui y fue un flechazo al conocer el paisaje y a la gente.

–¿Fue complicado localizar a la chica protagonista?

–Hicimos una selección con la directora de casting gallega Conchi Iglesias y su compañera Carmela Martín. Fue un casting caro, duró mucho tiempo. Vimos a más de 600 rapaces y rapazas de Costa da Morte para localizar el personaje de Sica, Leda y de Suso, así como a los secundarios que aparecen.

–¿Cómo fue la documentación del filme?

–El primer viaje fue en 2016. Después volví a lo largo de tres veranos antes de buscar productora. A partir de esas charlas, hice amistades que conservo y que creo que siempre estarán ahí cuando vuelva. Fui creando diferentes escenas. Por ejemplo, la escena de cuando van al percebe es fruto de la observación. Los documentalistas tenemos esa deformación profesional: somos gente muy curiosa y muy observadora.

–Uno de los temas que surgen es la dificultad para seguir adelante de las viudas del mar.

–Entrevisté a la viuda del patrón de Os Tonechos, un naufragio muy dramático en Malpica en 1991. Hablé con Estrella, la viuda del patrón, y con Marcos que tenía 9 años cuando sucedió el naufragio en el que perdió a su hermano y padre. Me documenté para saber los problemas para cobrar si no aparecía un cuerpo. Ahora con la identificación de ADN ha cambiado pero no hace mucho sucedían las cosas que se cuentan en la película. No cobraban hasta que apareciese un cuerpo y había naufragios en los que nunca aparecían.

–Hay un mensaje medioambiental claro en la película.

–Vivimos en un tiempo en el que la crisis climática es incuestionable. Como cineasta quería que fuera un trasfondo temático. Suso, que es un cazatormentas, está hablando de esas crisis que nos acecha. Por otro lado, la naturaleza es la única capaz de devolver la armonía a la vida de Sica. Es una señal de alerta al espectador sensible de que la naturaleza es madre y maestra y solo a través de ella seremos capaces de vivir en paz y armonía.

–Hay alguna conexión entre Sica y tu yo adolescente.

–Hay un paralelismo entre mi vida personal y Sica, la ausencia de la figura paterna, de lo que hablé en mi primera película. A veces, a los creadores, nos persiguen los temas. Sica tiene algo de inconformista, necesita aprender viendo las cosas o a base de darse contra un muro. Creo que en eso nos parecemos.

–¿Qué procura usted en el cine?

–Como cualquier expresión creativa es una catarsis para batallar con tus demonios y fantasmas internos. Ursula K Le Guin, escritora de ciencia ficción, decía algo así como que si escondes a tus dragones, ellos vendrán y te comerán. Hacer un proceso creativo sirve para matar o minimizar a tus fantasmas.

El meteorólogo vigués que inspiró un personaje

En “Sica”, el joven Suso es un cazatormentas: analiza las condiciones meteorológicas, movimientos de animales y otros detalles para predecir el tiempo. Subirana destaca que para este personaje se inspiró en un vigués, Rubén Vázquez, creador de Meteovigo. El ciclón Hortensia, cuando él tenía cuatro años, arrancó el tejado de la casa de su abuela. Desde entonces, la meteorología es su pasión. En el filme, Hortensia ha sido cambiado por Ofelia.En el filme, Suso vive con su padre y su abuela. Quiere hacerse amigo de Sica para ayudarla. A medida que le va dando consejos, va desvelando su conocimiento sobre la meteorología.