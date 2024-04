Abuelas poderosas, lavaderos y la Guerra Civil

El programa de cine gallego que se verá este año en el Play-Doc promete con largometrajes y cortos documentales que nos mostrarán abuelas o ancianas poderosas –“O auto das ánimas”, de Pablo Lago; “Aurora”, de Area Erina o “Segunda II”, de Anita Pico–; el recuerdo de la poeta Xela Arias (“Os espazos en branco”, de Bruno Arias), el mundo del lobo (“Salvaxe, salvaxe”, de Emilio Fonseca), la dolorosa huella de un represaliado en una familia en la Guerra Civil (“12 de maio de 1937”, de Mar Caldas”), o el recuerdo de la importancia de los lavaderos gallegos en la vida de las mujeres antaño (“Lavadoiro”, Ana Amado y Lois Patiño), entre otros. Serán 13 propuestas: en seis de ellas hay realizadoras mujeres.

“12 de maio de 1937”, de Mar Caldas. / Mar Caldas

Lo último de Lois Patiño.

La fotógrafa Ana Amado inició un estudio sobre los lavaderos públicos en Galicia y contactó con Lois Patiño para plasmar un proyecto en cine. El resultado es el corto “Lavadoiro”. “Es un diálogo para mostrar lo que suponían a nivel social”, señala el realizador. “Eran lugares de trabajo muy duro pero también tenían el aspecto positivo de servir de encuentro para las mujeres, para hablar de su intimidad; se divertían en ellos cantando, compartiendo experiencias. Además, se establece un diálogo con el paisaje, el agua, el bosque, el mar y la roca”, resalta el realizador. En la obra recorren el curso de un río en la provincia de Pontevedra parando en tres lavaderos con los que aprendemos la tradición para lavar la ropa de muertos o de los partos. Tras pasar por Cineuropa o la MICE y llevar premio en el festival de Ibiza se muestra en Play Doc antes de saltar a Documenta Madrid.

“Queimar cando morra”, Inés Pintor. / Inés Pintor

El pasado fusilado de Mar Caldas.

La fotógrafa, cineasta y profesora en la UVigo Mar Caldas presenta “12 de maio de 1937”. Es la fecha en la que fusilaron a su abuelo, José Caldas, sindicalista y concejal de la corporación viguesa con el Frente Popular cuando se produjo el golpe de estado de los nacionales en 1936. El hombre fue fusilado en el Castro, Vigo. Con imágenes del Arquivo Pacheco, fotos del álbum familiar de los Caldas y otras articula este documental en el que habla de espacios de la ciudad en aquella época y lo que acogen hoy en día. Mar Caldas nos invita a reflexionar sobre cómo se articulaban los lugares entonces, cuando en el cementerio vigués de Pereiró, por ejemplo, se reservaban tres zonas para enterrar a los fusilados con el fin de dejar “marcadas” a las familias cuando iban a llorar o enterrar a sus muertos. “Por ley, se prohibía el uso de féretros (para los represaliados) que no fueran sencillos, se debía hacer el entierro sin popa o boato, sin honores”. La pieza –con música compuesta por Marco Maril y voz en off de la realizadora– se mostrará en una exposición de Caldas en el CGAC este año junto a otras obras.

“Segunda II”, de Anita Pico. / Anita Pico

Una abuela emperadora.

Anita Pico ofrece en “Segunda II” un documental ficcionado de su tía abuela Segunda. Avisa que no ofrece el retrato de una mujer rural vencida sino de una con alma de “emperadora romana”. “Ella tiene una personalidad diferente de las mujeres rurales que conozco. Desafió lo que se esperaba de ella y se marchó a Alemania; ha viajado mucho y tiene el talante de la gente que gobierna el mundo” a pesar de criarse en la aldea de Couso, en Carballo, donde ahora viven unas 15 personas, señala la directora. Reconoce Pico que aunque Segunda lo pasó mal en algunos momentos de su vida, no se arrepiente de lo experimentado y volvería a repetir su vida tal cual fue. Tras Play Doc seguirá el corto documental por Sevilla y otros festivales españoles.

Amor e Inteligencia Artificial.

Xacio Baño presenta en esta edición dos piezas: “Non te vexo” y “Platónico, platónica”. Para comprenderlas, debemos ir atrás en el tiempo a una obra anterior, “Augas abisais”. En ella recuperaba la memoria de un familiar suyo, Casto Bado Fernández, que a los 17 años lo obligaron a alistarse en el Ejército sublevado contra la República. El joven acaba falleciendo en el Frente de Teruel en 1938. En la realización de dicho trabajo, Xacio encontró una fotografía del joven “comida por los bichos”, recuerda. Eso le abrió la puerta a una investigación sobre las imágenes que quedan descartadas de nuestros álbumes. “He realizado un ensayo sobre la idea que queremos que quede plasmada de nosotros en las fotos y sobre esas fotos descartadas que no forman parte de nuestro relato visual. Eso me llevó a hablar de una ruptura amorosa que tuve hace unos años”, explica. El resultado es “Non te vexo”. En la segunda obra, “Platónico, platónica” sigue indagando en el amor pero parte de la idea que de él tiene la Inteligencia Artificial. Para ello, tiempo atrás le pidió una imagen dos hombres enamorados pero la IA de entonces no le mostraba nada de lo pedido, solo imágenes de parejas heteronormativas. A partir de ahí, el realizador salió a la calle para buscar retrato de parejas enamoradas.

El legado quemado de una abuela.

Inés Pintor presenta en Play Doc su cortometraje “Queimar cando morra”. “Este es un documental, explica, que parte de algo real, la muerte de mi abuela. Yo me encuentro un paquete en uno de los armarios de su casa cuando la estábamos vaciando y en él había una frase: ‘Recordos meus. Queimar cando morra, nosopai e ao lume’. Construí una historia de su vida a partir de lo que había o supuestamente había en el paquete. Es una reflexión sobre la vida de mi abuela y de todas las mujeres que nacieron en esa época y vivieron como ella”, señala la realizadora.En la pieza, incluye imágenes de Super8 grabadas por su abuelo de escenas familiares pero también las captadas por ella en película analógica del proceso, así como cartas, telegramas... “Grabé cómo vaciábamos la casa de A Coruña, tomé imágenes de la casa del pueblo donde nació en Viveiro y también en Madrid”, añade Pintor quien invita a reflexionar “sobre cómo la vida de las mujeres estaba marcada en ese tiempo”.

