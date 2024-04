“Europa y EE UU financian las vacunas por miedo a una tuberculosis multirresistente”

Los esfuerzos mundiales de inmunización han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años, el equivalente a 6 vidas por minuto. Ahora, una vacuna española se dirige a combatir una enfermedad que mata cada año a millón y medio de personas en el mundo, más de 1.000 millones en la historia: la tuberculosis. La única vacuna hoy en uso, la BCG (Bacilo de Calmette y Guérin), fue creada hace un siglo y tiene un efecto muy limitado en interrumpir la transmisión. Carlos Martín, catedrático de Microbiología de la Universidad de Zaragoza, lleva más de tres décadas trabajando en una alternativa, la MTBVAC, que está en su fase final. Utiliza una forma genéticamente modificada del patógeno Mycobacterium tuberculosis aislado de humanos. A diferencia de la BCG, que usa un patógeno de vacas, contiene todos los antígenos presentes en las cepas que infectan a los humanos. Su desarrollo lo realiza la biofarmacéutica gallega Biofabri, del grupo Zendal, con sede en O Porriño.

–La tuberculosis se considera casi un problema del pasado en España. Incluso en Galicia, donde en el pasado tuvo mayor incidencia.

–Del pasado... excepto cuando tienes algún caso en un instituto, como pasó en Ourense en 2023. Hubo un caso y aislaron a cuatro niños que estaban infectados. Galicia tiene cifras bajas porque lo hizo muy bien. Recuerdo las primeras reuniones en París de la Unión Internacional de la Tuberculosis, cuando las cifras eran de más de 100 casos por 100.000 habitantes. En los 90 se crearon unidades de tuberculosis y se ha logrado bajar las cifras. Ahora creo que Galicia está en la media nacional. Hay un diagnóstico y un tratamiento muy rápidos. Es un modelo que se podría exportar a muchas partes del planeta.

–¿En qué paso se encuentra la vacuna MTBVAC? La última gran noticia fue el acuerdo con la India.

–Sí, con Bharat Biotech. India tiene un tercio de la tuberculosis de todo el mundo. Es el país más poblado y el de mayor incidencia de esta enfermedad. Van a querer solucionar el problema cuanto antes. Es un cambio de paradigma.

–¿Estará lista en 2028?

–Soy más optimista. La producción está organizada desde hace tiempo por Biofabri, y ahora, con los socios de Bharat, es posible la producción y el desarrollo. Estamos esperando los datos de eficacia en bebés. Ya hay vacunados dos mil y pico. Está previsto que en 2028 tengamos los resultados, pero todo depende del número de casos. En la fase 3 [de ensayos clínicos] tienes que demostrar que eres capaz de producir tanto como se necesita. Hablamos de 200 millones de niños, más los adolescentes, adultos...

–¿Qué competidores tiene?

–Cuando empezamos con las vacunas en el año 2000, había más de 800 candidatos en fases preclínicas. Ahora estamos en ensayos clínicos 16, pero 2 son BCG. Otras vacunas son de subunidades, con un antígeno o con un virus. No hay ninguna otra que haya apostado por la vacuna viva atenuada con todos los antígenos de la tuberculosis. La mayoría de la población que está infectada de tuberculosis está protegida, no se reinfecta. Solo 1 de cada 10 o de cada 20 va a desarrollar la enfermedad. Con la MTBVAC (acrónimo de Mycobacterium tuberculosis vacuna) pretendemos que el 80% de las personas estarán protegidas y nunca van a desarrollar la enfermedad porque no tienen el bacilo entero. Igual dentro de 20 años se puede hacer una vacuna subunidad como las que están ahora en fase clínica, cuando sepamos qué antígenos son los esenciales.

–Lleva liderando este proyecto más de 25 años...

–Mucho más. En los años 80 fue el desarrollo de la genética. Estaban los del grupo de Nueva York, con Bill Jacobs, y el grupo de Brigitte Gicquel en Francia. En los 90 tuvimos la epidemia de tuberculosis multirresistente en España, con más de 100 muertos. Localizamos una cepa que era capaz de transmitirse por vía respiratoria siendo de Mycobacterium bovis [que produce tuberculosis en vacas]. Ahí vimos que el gen phoP era el importante. Hablo de cuando el diagnóstico de sida era de muerte: no había tratamiento antirretroviral. En 2000 teníamos el prototipo y empezamos a tener los datos.

–Y llegó la alianza con Biofabri.

–En 2006 hablamos con Esteban [Rodríguez, CEO de Biofabri]. Lo que hace el phoP es, sobre todo, quitar toda la envuelta que engaña al sistema inmunológico. Aquí estaban trabajando con vacunas de veterinaria para brucella, también en cepas vivas. Vinimos a Biofabri porque buscamos por toda Europa y no había ninguna fábrica que quisiese trabajar con una cepa viva atenuada de tuberculosis. Biofabri es el mayor productor de tuberculina para las vacas. Son líderes en producción de derivados de micobacteria para salud animal.

“Los gobiernos españoles no han puesto un duro en ensayos clínicos”

–¿Han tenido apoyo de los gobiernos de España?

–Yo volví de Francia a España en 1992 y desde entonces hemos tenido proyectos europeos de investigación, y en eso siempre hemos estado financiados. En España, para desarrollo clínico solo hubo apoyo un año, cuando contactamos con Biofabri para producir el lote de la vacuna. Pero en ensayos clínicos no han puesto ni un duro, porque son más costosos. La investigación básica se ha salvado, pero no la aplicada, que es el fallo de nuestro país. Los proyectos a más de 4 años los ven como que son de otro. No ha habido nadie que haya hecho una apuesta clara. Es una pena, porque la vacuna viene de una universidad española, con una empresa española, con financiación europea. Si completásemos ese círculo sería un producto 100% español.

–La vieja vacuna BCG protege contra otras patologías y la OMS exige que la vacuna que la sustituya también. ¿Lo hará la MTBVAC?

–Esa es nuestra línea de investigación, no ya mía, sino de la gente más joven del laboratorio, de Nacho Aguiló. La vacuna BCG es el tratamiento de elección para el cáncer de vejiga no invasivo, pero en un 40% no protege. Tenemos un modelo de ratón en el que BCG no protege y MTBVAC protege mucho mejor. Es un efecto no específico, una respuesta Th1 [un tipo de linfocito T] contra el cáncer. Estamos muy ilusionados con este resultado y querríamos también ir a los ensayos clínicos con Zendal para trabajar con MTBVAC como tratamiento del cáncer de vejiga.

Carlos Martín, en la sede de Zendal. / Alba Villar

–¿Tiene algún efecto más?

–Cuando desarrollas un modelo de albúmina, o de ácaro de polvo, y le suministras al ratón MTBVAC por vía respiratoria, tiene un efecto curativo del asma. Y en ratones protege de la neumonía por neumococo. La BCG fue la primera inmunoterapia que se utilizó en el mundo...

–Interesante.

–Cuando BCG se utilizó por primera vez en 1921, por Calmette y Guérin, lo que estudiaron fue la disminución de la mortalidad, no de mortalidad solo por tuberculosis. Tenían una mortalidad altísima, de casi un 20%, y con la vacuna bajaba a menos del 2%. Cuando vacunas a un recién nacido con 500.000 bacterias, que es lo que tiene la BCG, el sistema inmunológico se pone en alerta, y cuando tienen otra infección no mueren. Estamos convencidos de que MTBVAC será mucho mejor. Produce una respuesta de inmunidad celular mucho más fuerte que la BCG.

–¿Se teme que la bacteria de la tuberculosis aumente su resistencia a los antibióticos?

–El tratamiento consiste en muchos fármacos durante mucho tiempo. En muchos países hay que pagarlos. Y no sientan bien. La gente toma menos dosis o interrumpe el tratamiento. En España la multirresistencia es bajísima, pero en países del este se está viendo, y nos preocupa en Europa porque no hay frontera. El problema es en Rusia, pero también están apareciendo en India y en Sudáfrica. Europa y EEUU financian las vacunas porque hay miedo a que podamos tener tuberculosis multirresistente.

–¿Será posible la erradicación de la tuberculosis?

–Está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Para 2030 tiene que empezar a disminuir. Para eso hará falta tener una vacuna, y esperamos que sea la MTBVAC. Hay que invertir mucho para acelerar la fase 3. Si esta vacuna hubiese sido americana, hace diez años ya hubiéramos sabido si funciona.

