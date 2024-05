“La gente de Combarro se desvive por hacer de la fiesta un éxito participativo”

Combarro se prepara este fin de semana para unas de sus jornadas más grandes, el Día de Colón, que llenará de gente las calles del lugar durante los días 10 y 11 de mayo. Una fiesta medieval que tendrá en uno de sus protagonistas al hostelero pontevedrés Ramón Pedras, “Petete”, defensor a ultranza de la simbiosis que existe entre la localidad y Cristóbal Colón. Será él, autor del libro Benito Soto, Pirata, el que dé el pistoletazo de salida a una celebración que reivindica los orígenes gallegos del descubridor, tras dos ediciones afectadas por la pandemia y el mal tiempo.

–¿Cómo surgió nuevamente su nombre entre los candidatos para dar el pregón?

–Al principio, cuando se gestó esto hace 14 años, la idea era hacer una fiesta pirata y yo había publicado un libro sobre el tema, sobre la figura de Benito Soto, que estaba muy abandonada. Contaron conmigo para hacer una fiesta pirata y dar yo el pregón, pero insistí en que Poio era Colón, que había que tirar hacia eso. Me llamaron para el primer año y para el segundo, pero yo ahí estaba convencido de que había que luchar aún más por la fiesta. Dije: en la décima edición me llamáis y vuelvo. Y lo consiguieron. Pero en el décimo año, vino la pandemia. Y luego vinieron los temporales. Parece que soy el pregonero maldito [risas].

–Parece que en esta edición, el tiempo sí acompañará a la fiesta.

–Esta semana va a haber un pregón muy logrado, porque la gente lo merece. Porque en Combarro se desvivió todo el mundo por continuar con la fiesta y hacer de ella un éxito participativo de todos los vecinos, de todo el pueblo. Hay comidas y cenas medievales, todos los restaurantes llenos y participan todos. La gente arregla las casas, se viste de época… Es una recreación medieval, con sus justas y sus ferias. Va a quedar una estampa muy bonita.

–¿Cuáles van a ser las líneas maestras del pregón?

–La verdad es que todas las teorías sobre el origen de Colón se conocen ya bastante. Yo voy a hablar más de las gentes, del paisaje, del paisanaje. Vivencias de los primeros guías turísticos de Combarro, de cómo se vive aquí, los bares que había… y el amor por el pueblo de Combarro, por el monasterio de Poio.

–La teoría del origen gallego de Colón sigue ganando peso y adeptos. Como erudito sobre la materia, ¿en qué punto se encuentran estos postulados?

–No me gusta que me consideren erudito. Yo suelo decir que estoy rodeado de eruditos, tengo buenos amigos investigadores y divulgadores que me transmiten sus conocimientos. La teoría de Colón cada vez tiene más base y cada vez hay más aportaciones que demuestran que todos los caminos llevan a un solo punto que es la Casa da Crus, en Portosanto.

–Mencionaba antes que el éxito de la fiesta es, sobre todo, participativo. ¿Qué se espera de esta edición en ese sentido?

–Espero que sea un nuevo impulso y podamos retomar esos diez años iniciales de actividad, que acabaron un poco como los Ojos del Guadiana, que desaparecen [risas]. Ahora volvemos con un nuevo impulso y, como novedad, este año juntamos a todos los colegios. Serán todos los niños los que se enrolen en la aventura y, con los padres y profesores, que son los que llevan el timón. Teniendo una base y el alma de la fiesta, que son los del pueblo, más la juventud que son los niños, pues espero con mucha ilusión que sea un certamen inolvidable.

