O prazo para pedir axudas á normalización lingüística pecha mañá

A Deputación mantén aberto ata mañá luns as axudas en réxime de concorrencia non competitiva dirixidas aos servizos de normalización lingüística dos concellos e entidades locais da provincia. Esta liña de subvencións está dotada con 200.000 euros e permitirá que as entidades locais creen, manteñan ou reforcen os servizos de normalización lingüística. os concellos de menos de 50.000 habitantes poderán recibir un máximo de ata 35.000 euros para a creación dos servizos de normalización lingüística, financiando o 100% do seu orzamento de gastos.