Los pontevedreses denuncian una media de casi setenta ciberdelitos al mes

Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023, las fuerzas de seguridad han recibido más de 11.600 denuncias por infracciones penales de todo tipo, desde hurtos en comercio a tráfico de drogas o robo de vehículos y lesiones o agresiones. Son alrededor de 3.000 delitos anuales. Pero hay una modalidad que se ha asentado entre los delincuentes desde la pandemia: los ciberdelitos. Con el confinamiento por el COVID se disparó el uso de internet para realizar compras y con este aumento llegaron las estafas en la red. De hecho, en 2919, justo antes de la pandemia, se contabilizaron algo más de 600 denuncias, pero dos años después ya eran más de mil. En 2022 se superaban las 800 y en 2023 se registró un cierto descenso, por debajo de los 780. Son más de 3.200 en los últimos cuatro años. Se trata de una media de casi 70 al mes, es decir, 16 a la semana

El “pishing” sigue siendo uno de los delitos denunciados más habituales. Consiste en la suplantación de la persona o una empresa. “Lo que buscan es quitarte el dinero. Te pueden mandar un SMS haciéndose pasar por tu banco diciendo que alguien ha entrado en tu cuenta e invitarte a entrar en un enlace, en el que no debes entrar, claro está”, advierte Miguel Vaamonde, inspector del Cuerpo Nacional de Policía.

Este tipo de estafadores utilizan la prisa para meter presión a la persona, que piensa que si no hace lo que le dicen en ese momento va a perder su dinero, cuando es todo lo contrario. El consumidor en este caso está protegido hasta cierta cantidad monetaria por su entidad bancaria, así como por la red de pago de su tarjeta si ha sido utilizada para el fraude.

Pero hay otro tipo de delitos que, desgraciadamente, también son frecuentes, como aquellos en los que los estafadores utilizan las redes sociales para lograr cantidades de dinero de las víctimas, a las que engañan con presuntas relaciones amorosas y haciéndose pasar por personas acaudaladas o incluso famosos.

Los consejos generales de la Policía Nacional son simples: proteger los datos privados, no difundirlos; tener perfiles en redes sociales cerrados y limitar los “amigos”, los que solo conoces de verdad; tener contraseñas seguras y no dárselas a nadie; no conectarse a wi-fi abiertas; utilizar antivirus; no borrar nada en caso de ser víctima (audios, fotos, vídeos...) y presentar una denuncia.

Lo que sí está claro es que no hay un perfil único de las víctimas de la cibercriminalidad: “Puede ser cualquier persona, de cualquier edad, cualquier estrato social... No te lo hacen solo a ti, pueden hacer 800 intentos al día y siempre va a haber alguien que caiga”.

En el conjunto de Galicia más de la mitad de la población declara haber sufrido un incidente de ciberseguridad en el último año. El Observatorio da Sociedade da Información e Modernización (OSIMGA) ha publicado su informe anual sobre “O estado da Ciberseguridade en Galicia”, según el cual, más del 70% de las personas consultadas asegura tener conocimientos sobre la información que se comparte en internet y un 42% deniega permisos para usar datos con fines publicitarios.

Además, un 5% de las empresas de menos de 10 personas empleadas tuvo algún ciberincidente y el porcentaje se eleva al 16% en el caso de las empresas de mayor tamaño. El 24,6% de las empresas TIC de Galicia ofrecen servicios o productos para la seguridad de la información, lo que representa el 34,5% de su facturación.

Estos datos son especialmente relevantes si se tiene en cuenta que Pontevedra está a la cabeza de las ciudades de Galicia en el uso del móvil e internet, donde nueve de cada diez ciudadanos utilizan a diario estos sistemas y más de 29.400 hogares disponen de conexión a la red global. El 70,3% de las personas gallegas usuarias de internet afirman que poseen conocimiento sobre el uso y funciones de las cookies (información compartida por los navegadores de internet). El 49% hace copias de seguridad de los dispositivos y el 42% utiliza activamente la posibilidad de denegar el permiso de uso de la información personal para fines publicitarios.

Por otra parte, el mercado de la ciberseguridad crece, y ya trabajan en él el 24,6% de las empresas TIC, para las que supone el 34,5% de su facturación.

