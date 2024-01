La cibercriminalidad, en auge: 779 denuncias en un año en la ciudad, a una media de 15 por semana

Solamente el año pasado se registraron en la ciudad de Pontevedra 779 delitos denunciados de este tipo, el 16% de un total de 4.979 del conjunto de la provincia. Esto da una media de 65 denuncias en la capital cada mes, o lo que es lo mismo, 15 cada semana.

¿Qué cuestiones deben tener en cuenta los particulares, y también empresas, para no ser víctimas de los ciberdelitos? El equipo de la Comisaría de Pontevedra que ofrece las charlas en centros educativos a través del Plan Director de la Policía Nacional se estrenará con el alumnado adulto del centro asociado de la UNED con el curso “Adicciones y riesgos en internet”.

Esta formación se centrará en la prevención de conductas de riesgo en la red, así como en dar a conocer los recursos policiales disponibles para la prevención de la delincuencia y protección a las víctimas y contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres.

Miguel Vaamonde García, inspector del Cuerpo Nacional de Policía; Antón Méndez González, oficial, y Olalla Ríos Tesouro, agente, todos ellos de la Unidad de Participación Ciudadana, desgranan para FARO las cuestiones que se abordarán el próximo 28 de febrero (entre las 10.30 y las 11.30 horas) en la charla en la universidad a distancia de Pontevedra, a la que se puede asistir presencialmente u “on line”, previa matrícula gratuita.

“La de la UNED va a ser la prueba piloto y será un trabajo como el que ya estábamos realizando con el Plan Director, que consiste en el acercamiento a los centros escolares de toda España, tanto nosotros como la Guardia Civil, de charlas sobre seguridad dándoles consejos sobre peligros en internet, adicciones, maltrato... Introducir esto a una plataforma como es la UNED nos permite mayor difusión todavía”, resume Miguel Vaamonde, que recuerda que además del Plan Director hay otros planes, que incluyen público de hasta 90 años.

“Las asociaciones de madres y padres de alumnos, Anpas, nos pueden solicitar estas charlas, que también van destinadas a profesorado y familias y es importante, sobre todo, que estas asistan”, añade Antón Méndez.

Internet ofrece numerosos peligros a los usuarios, “porque estamos dando una red abierta y hay mucha estafa y, en el caso de los niños, se da muchísimo, por ejemplo, el grooming, una práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor para tener un contacto sexual y lograr fotos o documentos en este sentido, como consecuencia, le termina haciendo chantaje”, explica Olalla Ríos.

Entre los jóvenes también preocupa la adicción a los teléfonos móviles e internet, lo que se conoce como “hikikomori”. “Son niños que pasan años encerrados en su habitación, con el ordenador, juegos, apuestas... y se dedican a ello exclusivamente. Es una enfermedad y de las más graves que se pueden detectar”, manifiesta la agente de la Policía Nacional.

“En alguna charla alguno de los participantes nos confesó que había pasado por ello y que ya lo estaba superando”, señala Antón Méndez. “Es muy difícil superar una adición de este tipo cuando estamos rodeados por pantallas en todas partes”.

Es por ello que en las charlas este equipo de especialistas incide mucho en transmitir a los menores la importancia de que sepan controlar los tiempos que están conectados a los dispositivos. “Les decimos que ellos en sus vidas tienen 24 horas: ocho para dormir, ocho para estar en el colegio o el trabajo y que las ocho restantes son de ocio, si las dedican todas a la pantalla o se las quitan al sueño, ¿qué estás haciendo de tu vida?”, afirma Miguel Vaamonde, que añade que “lo entienden, pero no lo asimilan”.

“El problema es que tú a un adolescente de 15 años le quitas el móvil y se queda sin vida social: no puede relacionarse. Ellos están todos en las redes. Por eso el regalo estrella de la primera comunión a día de hoy es el teléfono móvil”, subraya.

“Siempre les decimos que todo lo que cuelgas en internet no es tuyo, es de internet, y que se queda ahí para toda la vida”, concluye el responsable de Participación Ciudadana de la Comisaría de Policía de Pontevedra.

Ojo a presuntos SMS del banco y a “don Juanes” de las redes

El “pishing” sigue siendo uno de los delitos denunciados más habituales. Consiste en la suplantación de la persona o una empresa. “Lo que buscan es quitarte el dinero. Te pueden mandar un SMS haciéndose pasar por tu banco diciendo que alguien ha entrado en tu cuenta e invitarte a entrar en un enlace, en el que no debes entrar, claro está”, advierte Miguel Vaamonde.

Este tipo de estafadores utilizan la prisa para meter presión a la persona, que piensa que si no hace lo que le dicen en ese momento va a perder su dinero, cuando es todo lo contrario. El consumidor en este caso está protegido hasta cierta cantidad monetaria por su entidad bancaria, así como por la red de pago de su tarjeta si ha sido utilizada para el fraude.

Pero hay otro tipo de delitos que, desgraciadamente, también son frecuentes, como aquellos en los que los estafadores utilizan las redes sociales para lograr cantidades de dinero de las víctimas, a las que engañan con presuntas relaciones amorosas y haciéndose pasar por personas acaudaladas o incluso famosos.

Los consejos generales de la Policía Nacional son simples: proteger los datos privados, no difundirlos; tener perfiles en redes sociales cerrados y limitar los “amigos”, los que solo conoces de verdad; tener contraseñas seguras y no dárselas a nadie; no conectarse a wi-fi abiertas; utilizar antivirus; no borrar nada en caso de ser víctima (audios, fotos, vídeos...) y presentar una denuncia.

Lo que sí está claro es que no hay un perfil único de las víctimas de la cibercriminalidad: “Puede ser cualquier persona, de cualquier edad, cualquier estrato social... No te lo hacen solo a ti, pueden hacer 800 intentos al día y siempre va a haber alguien que caiga”.