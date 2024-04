Exigen que “se vele por el interés general, no el particular” si se modifica el plan del casco antiguo

“No se nos ha tenido en cuenta”, lamenta Pilar Señoráns, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa María, a propósito de la aprobación por parte del Pleno de la moción que insta al Gobierno local a acometer una modificación urgente del plan del centro histórico, Peprica, y a apoyar a la hostelería. La portavoz de los residentes recuerda que “somos un colectivo que durante años ha sido muy castigado”, y pide a los representantes políticos que “vean el interés general, no el particular, sean cuales sean los negocios”.

Pilar Señoráns reclamaba ayer “seriedad” y que “el centro histórico se enfoque no como una zona exclusivamente de ocio sino un espacio donde viven vecinos, que también tienen derecho a descansar, ya sea de noche y también de día. Igual que cualquier ciudadano puede venir y tomarse una copa o un café los residentes también tienen derecho a descansar, a que a cualquier hora puedan dormir niños o personas enfermas”.

La presidenta de los vecinos de Santa María explica que el colectivo que encabeza pidió entrevistarse y se reunió finalmente con los tres grupos con representación municipal (PP, BNG y PSOE). Les trasladó su inquietud por una posible modificación del plan que acabe por flexibilizar las condiciones para funcionar locales en un centro histórico considerado por el Peprica como saturado de establecimientos que, por horarios y umbral de ruidos, puedan interferir con el descanso de los vecinos.

“Nosotros no hemos denunciado a ningún local”, subraya la presidenta vecinal, que reconoce que los residentes “estamos muy preocupados. Hemos sufrido mucho: primero fue la droga, después el botellón o los ruidos, y hay todavía vecinos que siguen sufriendo”.

Critica que “algún representante político no está a la altura de lo que realmente pedimos los vecinos, de lo que hemos vivido… No se enteran, y lo digo con humildad”.

Reconoce que “puede que el Peprica en algunos temas esté obsoleto”, pero, a mayores del plan del centro histórico, recuerda que para la vigilancia de las intervenciones en la zona monumental está la Dirección Xeral de Patrimonio y “hay numerosas normativas, una ley de convivencia, normas sobre actividades molestas o un código técnico de la edificación” que influyen tanto en las posibilidades de rehabilitar como de abrir nuevos locales en el centro histórico.

“El Peprica es lo de menos”, resume, “yo he restaurado en el centro histórico y creo que cuando hablamos de modificar el Peprica no debe ser el interés de los particulares el que prime, sino el interés de todos los vecinos”.

El concejal de Infraestruturas, César Mosquera, dejó claro que, aunque fue aprobada en Pleno con los votos favorables del PP y PSOE, la moción “no tiene consecuencia. No es más que un posicionamiento, porque ya fue redactada y aprobada así”. Buscaba así transmitir tranquilidad a los vecinos, comerciantes "y a la hostelería que está cumpliendo"

Tras expresar su agradecimiento a la Federación de Vecinos Castelao, que visibilizó en el Pleno su rechazo a la modificación del plan del casco histórico, pidió a los partidos prudencia y que “aúnen posturas”.

A mayores, aboga por “extender las actividades de ocio” a otros puntos de la ciudad a riesgo de acabar por “deteriorar la convivencia”; y demanda “acciones que fomenten negocios alternativos” a la hostelería en la zona monumental, generando, añade, “una verdadera vida vecinal”.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, dejó claro que no se “abrirá la mano” para aumentar la hostería nocturna y quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos, comerciantes y “a la hostelería que está cumpliendo”, matizó. “Un moción por urgencia, sin dictaminar, con enmiendas in voce… Está claro que es simplemente un posicionamiento. El PP y el PSOE están a favor de levantar la restricción para la hostelería nocturna y este gobierno no lo está, punto”.

Subrayó que, aunque fue aprobada en Pleno con los votos favorables del PP y PSOE, la moción “no tiene consecuencia. No es más que un posicionamiento, porque ya fue redactada y aprobada así”. César Mosquera buscaba así transmitir tranquilidad a los vecinos: “Mientras que esté este gobierno, que no se preocupen. O mientras las cosas estén como están”.

La moción también insta a poner en marcha una comisión técnica para modificar el Peprica, y el concejal considera que “evidentemente”, ni se tocará el plan ni tampoco se convocará a ese equipo para modificarlo. “Hubo 20.000 reuniones, con el sector, con los técnicos, mirando lo que se podía hacer. Se dio una interpretación a las normas hasta donde se pudo; eso está hecho”, de modo que, añadió, “no vamos a perder el tiempo”.

No dudó en asegurar que “si estuviesen en el gobierno”, en alusión a los partidos de la oposición “harían lo mismo. No tiene ninguna salida, podrían crear la comisión para dar unas vueltas, para estar ocupados, pero eso no tiene salida salvo volver a montar follón en el centro histórico, que creo que nadie lo pretende”.

Considera que la modificación del Peprica es “inviable” y supondría “un retroceso enorme” para el centro histórico. Se preguntó por qué hay que solidarizarse con la hostelería nocturna: “¿Pero por qué? ¿Perseguida? No, aquí no se persigue a nadie. Hay quien cumple y quien no cumple, y los que cumplen no tienen ningún problema”.

El ocio nocturno afirma que está “en riesgo de extinción” La Plataforma Pontevedra de Noite insta al consenso de los políticos “para que se tomen las medidas pertinentes para que no se produzca la extinción de nuestro sector”. Señala que son varios los locales afectados “algunos ya cerrados”, matiza, y que el público debe entender que “este sector está en riesgo de desaparición si no se protegen este tipo de licencias”. Insiste en que desde esta plataforma nunca se pidió “barra libre de licencias”. En un comunicado hecho público ayer destaca que “simplemente se solicitó” a los partidos que se reunieron con los representantes del ocio nocturno, “una protección de las licencias vigentes (cada vez menos)”, que pasa, añade, “por una igualdad con el resto de negocios de esta ciudad, que no es otra más que poder adaptarse a la normativa y plano original y continuar con la actividad para la cual tiene licencia”. Aseguran que los locales de ocio nocturno están “en total sintonía con que se nos deje mejorar las condiciones de seguridad, insonorización y accesibilidad o todo aquello que pueda ir en beneficio de clientes”. La plataforma lamenta profundamente “la vinculación que se hace desde ciertos estamentos locales y artículos de opinión de temas tan graves como el consumo de heroína o la inseguridad” con el ocio nocturno; y se pone a disposición de políticos y de asociaciones vecinales “para llegar a esa armonía y convivencia en la que nosotros también creemos, pero desgraciadamente hasta el momento no parece haberse encontrado otra solución más que hacer bajar la persiana a vecinos que con su dinero y esfuerzo contribuyeron de la mejor manera posible a dinamizar la zona y a emplear a muchos pontevedreses durante años”.

