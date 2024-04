Los vecinos instan a la oposición a retirar la modificación del Peprica y a “pensar en todos”

El vecindario del centro histórico, representado por la asociación Santa María, insta a la oposición municipal a retirar la moción al pleno que busca una modificación del Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística (Peprica), para “pensar con calma” qué se quiere hacer con este plan, del que depende el futuro de la zona monumental de Pontevedra. “No solo en lo que afecta al sector del ocio nocturno, que es solo una parte de los implicados en este asunto, sino pensando en todos: ocio diurno, hostelería en general, vecinos, comerciantes, patrimonio cultural...”, reflexiona Pilar Señoráns, portavoz vecinal.

Tras reunirse con los representantes del PP, del BNG y del PSOE (en este caso de manera informal, si bien han convocado un encuentro formal para hoy), los residentes piden que se reflexione con calma cualquier modificación del plan urbanístico del centro histórico, que no solo atañe a la hostelería nocturna, sino “a las viviendas, a las calles, al ruido, a las alturas de los inmuebles, a los materiales, etc.” y que repercute en “la convivencia en general, en la vida de las personas, de los negocios, de la hostelería, del comercio, de las actividades económicas en general”, como recuerda esta portavoz vecinal.

Los residentes se confiesan “preocupados” ante la posibilidad de que se cambie la norma y lamentan que se esté teniendo en cuenta a “un sector muy concreto”. El objetivo del plan, entienden, debe ser “buscar una convivencia entre todos” y no acomodarse a los intereses de una parte.

Los vecinos consideran que esta moción al pleno es “precipitada” y que se presenta “sin consenso”. “Ni siquiera estamos hablando de nosotros, de lo que se está hablando aquí es de los futuros residentes y comerciantes de este barrio”, apunta Señoráns, quien por otra parte, subraya que “no se trata de una cuestión de partidos políticos”, con los que no se posicionan, ni de “estar en contra de la hostelería nocturna, que no lo estamos”. Estos vecinos se posicionan “del lado de la convivencia, de la dignidad de las personas, de la calidad de vida; y todo ello se consigue con un orden, con unas normas, y si la norma actual no es la idónea habrá que estudiarla, pero desde todos los aspectos, no desde uno de ellos”.

“Hablamos de personas y del futuro del barrio”

En el encuentro con el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, los portavoces vecinales del centro histórico solicitaron que “al menos no precipite este debate, que lo estudien con más calma, que dialoguen”, a lo que el portavoz popular respondió positivamente. “Confío en la seriedad del portavoz del PP, nos dijo que lo iban a hablar en el grupo”, apuntó Pilar Señoráns tras al reunión. La portavoz vecinal prevé reunirse hoy con el líder local del PSOE, Iván Puentes, para tratar el mismo asunto. Los residentes instan a los grupos políticos municipales a afrontar este asunto “con amplitud de miras” y teniendo en cuenta todo lo que está en juego al hablar de la reforma de un Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística. “Una decisión de este tipo tiene que estar muy bien estudiada, consensuada, pensando en que estamos hablando de personas y del futuro de un barrio histórico”.

“Con el BNG en la Alcaldía no se cambiará el Peprica”

Representantes del gobierno local confirmaron a vecinos y comerciantes, en una reunión, que no modificará el Peprica y “no devolverá el casco histórico a los años noventa”. La teniente de alcalde, Eva Vilaverde y el edil de Urbanismo, Alberto Oubiña mantuvieron un encuentro con vecinos y comerciantes, que les solicitaron hacer “una aplicación más rigurosa del Peprica”. “El gobierno local dejó claro tanto a vecinos como a comerciantes que mientras el BNG esté en la Alcaldía no se modificará el Peprica con ese objetivo, ya que supondría perder la armonía de la convivencia alcanzada en más de 20 años de transformación”, expuso el gobierno local.

El PP busca “soluciones; que ahora mismo no se ofrecen”

El PP agradeció a los vecinos del centro histórico su “buena disposición y colaboración” en este asunto, en una reunión “enriquecedora, que nos ha dado un punto de vista de las deficiencias y de los problemas que se están generando ahora mismo en la zona monumental”. El portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, asguró tras el encuentro que “vamos a seguir hablando e intentando solucionar los temas de un área monumental y de un casco histórico que cada día pierde población, que cada vez tiene menos gente, que está más deteriorado”, por lo que “creemos que hay que seguir hablando para buscar soluciones que ahora mismo no se están ofreciendo”.

El PSOE pidió actualizar el plan ante el cierre de locales

El PSOE, que fue el grupo que expuso inicialmente la necesidad de actualizar el Peprica, instó al gobierno local a “modificar una norma obsoleta”, con el fin de favorecer la actividad de la hostelería en el centro histórico. Los socialistas llevaron el asunto a una comisión de Urbanismo “ante la creciente preocupación por el incesante goteo de cierre de locales hosteleros en nuestra ciudad”. Así, “preguntamos al BNG si ya está estudiando posibles modificaciones del plan” y “para nuestro absoluto asombro, tras admitir cuando menos que el Peprica está obsoleto, el propio César Mosquera aseguró que, más allá del ocio nocturno, no existe ningún tipo de problema en la hostelería local”.

Suscríbete para seguir leyendo