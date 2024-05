Una promoción de 1,7 millones impulsa 18 nuevas viviendas en plena calle Peregrina

“Pontevedra vive un momento dulce en la promoción de nuevas viviendas”. Así lo asegura el departamento de Urbanismo del Concello, que maneja proyectos inmobiliarios para al menos 260 viviendas en la ciudad. Uno de ellos se localiza en pleno corazón urbano, en la calle Peregrina. La junta de gobierno aprueba hoy la demolición de dos inmuebles, los ubicados en los número 57 y 59, con el fin de levantar en su lugar un inmueble de 18 viviendas. Se trata de un proyecto de 1,7 millones de euros para edificar un bloque de bajo y cuatro plantas.

Esta promoción se suma a otras activadas en los últimos meses en pleno centro de la ciudad, lo que implica la demolición de antiguas edificaciones. Es el caso de Virxe do Camiño, Rouco o Cobián Roffignac, por citar algunos ejemplos.

Al margen de estas propuestas, la iniciativa privada tiene en marcha dos promociones en la calle Ernestina Otero Sestelo, en los terrenos de la antigua Tafisa: una cooperativa impulsa 56 viviendas de protección oficial por 4,4 millones; y un segundo edificio incluye 60 hogares por 3,1 millones de euros.

En la calle Virxinia Pereira Renda se proyecta un inmueble con 33 viviendas y un presupuesto de 2,9 millones de euros, mientras que en Valdecorvos, o IGVS tiene en marcha cuatro bloques para 74 pisos de promoción pública. Este edificio se levantará en la zona norte del polígono, en una parcela de 4.620 metros cuadrados. Incluye también garajes, trasteros y locales en una edificación de vivienda colectiva de promoción pública “con locales comerciales en planta baja y trasteros en el bajo cubierta”. En concreto serán “cuatro edificaciones, una con planta cuadrada de 22 x 22 metros y otras tres rectangulares de 12,8 x 38 metros”. Se destinarán al alquiler social.

Por su parte, en las rúas do Ouro y Domingo de Andrade, cerca de la basílica de Santa María, está solicitada la construcción de un edificio de distintas alturas para habilitar 22 viviendas por 1,8 millones.

A estos planes han que añadir las iniciativas planteadas por diversas cooperativas, una de las fórmulas que mayor demanda experimenta últimamente en Pontevedra, donde hay al menos cuatro proyectos que están en marcha que han logrado reunir el número de socios necesarios para ello.

Se trata de cuatro promociones que en total suman 136 viviendas, concretamente 92 pisos y 44 chalés unifamiliares. La más reciente es “Andares do Lérez”, que promueve Gestogar en terrenos de la antigua Tafisa, y las otras tres están en Valdecorvos. “Andares do Lérez” cuenta con 56 los pisos de Protección Autonómica (VPA), de tres y cuatro habitaciones, con terraza, garaje y trastero con precios que van desde algo más de 167.000 euros (de unos 109 metros cuadrados) hasta algo más de 202.000 euros (de unos 164 metros cuadrados). El plazo de ejecución es de dos años más otros seis meses para la entrega de los pisos por los diferentes trámites a completar.

Otra de las promociones en marcha en la ciudad es la que gestiona Galca Solucións Habitacionais. Se trata de 36 viviendas en cesión de uso en Valdecorvos, también VPA. Esta firma está en negociaciones para adquirir otra finca en Pontevedra y proyectar una nueva promoción de vivienda en cesión de uso. También en Valdecorvos avanza la promoción Prado Novo, gestionada por Galca y que consta de 33 chalés unifamiliares, cuyas obras está previsto que finalicen a mediados de 2025.

El cuarto proyecto de viviendas en formato de cooperativa también está en Valdecorvos, concretamente en la Rúa do Costado. La empresa Gescomar gestiona dos promociones residenciales en la zona. La más avanzada es la de once chalés adosados que está previsto que finalice y se puedan entregar las viviendas en aproximadamente dos meses; son casi dos años más tarde de lo previsto inicialmente, por lo que los cooperativistas llegaron a valorar la posibilidad de acudir a la vía judicial para desbloquear la situación, pero de momento no se han tomado medidas.

Mejora urbana en la calle Domingo de Andrade, al pie de Santa María

El Concello ha iniciado la mejora de la calle Domingo de Andrade situada al pie de la basílica de Santa María, y que une la rúa do Ouro con Xofre de Tenorio. Se trata de la renovación de servicios, la creación de una acera y una nueva pavimentación. Se trata de un proyecto más completo que en otras intervenciones ya que es necesario renovar todos los servicios subterráneos y mejorar la accesibilidad. La actuación consiste en la renovación de la tubería de agua potable, una reserva de iluminación y preinstalación de telecomunicaciones y electricidad. La acera será de hormigón con un borde de piedra que separa los espacios peatones de la calzada y se evitará que los vehículos se estacionen ante las fachadas de los edificios. Finalmente, se asfaltará la calle y habrá una nueva señalización que reordenará los espacios de estacionamiento solo en el lado derecho (en el sentido del tráfico) que darán prioridad al tráfico peatonal. Los sentidos de circulación se mantienen como en la actualidad.

