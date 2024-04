La oposición fuerza a Lores a modificar el Plan del casco histórico para apoyar a la hostelería

La oposición que ejercen Partido Popular y Partido Socialista obliga al gobierno local a modificar el plan del centro histórico, Peprica. Con el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ambas formaciones sacaron adelante en el Pleno de ayer una moción que insta a la Xunta de Goberno a iniciar los trámites para “la modificación urgente” y la creación de una comisión técnica independiente que lleve a cabo la reforma de esa normativa que consideran obsoleta para las actuales necesidades de la zona monumental.

El grupo municipal del PP presentó la propuesta, a la que se adhirieron los socialistas previa inclusión de dos enmiendas. Así, la redacción se modificó para referir que “el Pleno muestra su apoyo a la hostelería” (en la moción inicial de los populares se añadía “y al ocio nocturno) “que padece multitud de dificultades para desarrollar su actividad, viéndose abocada en ocasiones al cierre”.

También apostilla que se ha de garantizar “siempre y en todo caso, el derecho de los vecinos al descanso y el mantenimiento del uso residencial en esta zona de la ciudad”.

Es un extremo en el que no confían los residentes. Así, integrantes de la Federación de Vecinos Castelao acudieron al pleno para visibilizar su oposición a la modificación del Peprica con carteles en los que podía leerse “Uns queren beber, outros queremos vivir”, en alusión a las tensiones que genera el ocio nocturno.

La moción de los populares también incluye la creación de una comisión técnica para modificar el plan a la que propone que se invite al Colegio de Arquitectos. A mayores, en su segunda enmienda los socialistas suman a este equipo a los servicios técnicos municipales, “portavoces de todos los grupos políticos con representación vecinal, entidades vecinales y las del sector hostelero y comercial” del centro histórico.

La popular Pepa Pardo, que defendió la moción, insistió en que el Peprica fue en su día “un arma de protección” que ya no responde “a las necesidades actuales y hace que no se pueda invertir” en la zona monumental. Aseguró que hay “edificios de gran abolengo que no han sido rehabilitados por la aplicación restrictiva” del plan, en el que “hay errores en cuanto a usos y materiales”.

También aseveró que “hay un goteo continuo de cierres” de locales “para adaptarse a la normativa y después se encuentran con una orden de cierre”.

Integrantes de la Federación de Vecinos Castelao acudieron al pleno para visibilizar su oposición a la modificación del Peprica con carteles en los que podía leerse “Uns queren beber, outros queremos vivir”, en alusión a las tensiones que genera el ocio nocturno

Por su parte, el socialista Iván Puentes defendió la modificación del plan “para resolver multitud de faltas”. Se refirió en concreto a “debatir las condiciones de rehabilitación” y “corregir deficiencias en las fichas, regular la instalación de placas solares” y toldos, “permitir acabados similares a la madera” o instalar rampas móviles que faciliten proteger el patrimonio.

Aseguró que la pretensión última es “proteger el centro histórico como zona residencial y la actividad hostelera” ya que “tener hostelería en la ciudad también es garantizar un espacio más seguro” para los residentes.

Por su parte, el concejal nacionalista César Mosquera hizo hincapié en que las exigencias sobre rehabilitación del Peprica recogen “punto por punto las determinaciones de Patrimonio” y teme que, con las nuevas normativas sobre la mesa, el futuro Peprica modificado no solo no flexibilice los requisitos para las intervenciones en edificios sino que los endurezca.

Mosquera recordó que la de los años 90 fue una “época negra” para el centro histórico y podría estarse abriendo la puerta al “levantamiento de la restricción de zona saturada” de locales de ocio. “No me extraña que los vecinos estén preocupados”, manifestó a renglón seguido el concejal.

El Pleno aprueba que se tomen medidas para el refuerzo de la seguridad en A Ferrería y Oliva. Rafa Domínguez critica que el Concello“no ha hecho nada” para atajar el problema y habla de un “efecto llamada” de indigentes

La del plan del centro histórico fue la más relevante, pero no la única moción que populares y socialistas sacaron adelante conjuntamente en el Pleno. Así, la corporación también aprobó ayer con los votos favorables de la oposición una iniciativa que obliga al Gobierno local a que tome medidas efectivas para solucionar los problemas de inseguridad ciudadana generados en varios espacios emblemáticos de la ciudad, caso de la plaza de A Ferrería, las galerías Oliva o el barrio de Campolongo.

Protesta de los sindicatos policiales CEP y SUP por la instalación de bolardos en la calle Peregrina. / Gustavo Santos

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, criticó que desde la celebración de la Junta Local de Seguridad el Gobierno local “no ha hecho absolutamente nada, salvo negar” los hechos para resolver una problemática que en su opinión está provocando un “efecto llamada” de personas que consumen alcohol en la vía pública. Afirmó que a los grupos que ya existían se está sumando “gente nueva y más agresiva”.

Señaló especialmente a la plaza de A Ferrería, donde se producen incidentes con personas que provocan “molestias al orinar y defecar” y casos más graves como “la agresión a un peregrino francés” o la rotura, hasta en tres ocasiones, del cristal de una pizzería.

Tras reconocer que se trata de una “problemática compleja” en la que influyen diversos factores, desde la exclusión social a las patologías y dependencias, propuso acciones en varios ejes, a la cabeza la intensificación de la presencia policial, y para ello más medios humanos y materiales; la implicación de los servicios sociales (el “área municipal menos valorada”, criticó Rafa Domínguez) y la modificación de la ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana que permita un refuerzo de la Policía.

Por su parte, Iván Puentes lamentó que a pesar de que tras el anunció de la Junta Local de Seguridad el alcalde anunció un refuerzo policial y otras medidas, “desde la Subdelegación se dieron pasos adelante en la parte disuasoria”, pero por parte de la Policía Local “no vimos cambios”. Considera que esto se produce porque “no se le dieron órdenes” a los agentes tanto “por desinterés” como “por falta evidente de efectivos en la Policía Local que ustedes siguen sin suplir”.

Coincidió en que se trata también de un problema social y lamentó que Pontevedra sea “el gobierno municipal que menos destina a política social”.

La concejala de Seguridad Cidadá, Eva Villaverde defendió que lo que ocurre en Pontevedra son “problemas de convivencia comunes a todas las ciudades” y ha admitido que les “preocupa”, por lo que trabajan “con discreción”, matizando que no habla de “de resolver imposibles, sino utilizar instrumentos que tenemos a nuestra disposición para mejorar esta convivencia”.

Villaverde ha advertido a los populares que este tipo de problemas “no se solucionan creando alboroto, sino colaborando”, por lo que demandó “responsabilidad” y “colaboración”, por ejemplo reforzando desde el Sergas la Unidad de Atención a las Drogodependencias.

La edil del Bloque Nacionalista Galego manifestó no entender el motivo por el que se quiere modificar la ordenanza. Se preguntó si es “para que se detengan más veces a las mismas personas”, si es para que “entren por una puerta y salgan por otra” o para “incrementar las cuantías de las multas” a personas que se declaran sistemáticamente insolventes.

Representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) y del Sindicato Unificado de Policías (SUP) expresaron su rechazo a la instalación de bolardos en la calle Peregrina. Consideran la medida un “sinsentido”

Siguiendo el pleno en el patio de butacas del Teatro Principal también se encontraban representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) y del Sindicato Unificado de Policías (SUP), que expresaron su rechazo a la instalación de bolardos en la calle Peregrina. Consideran la medida un “sinsentido”.

Los representantes sindicales de la Policía han pedido “comprensión y sentido común” y se han reivindicado como expertos en seguridad pública para que se les “escuche antes de tomar decisiones que afecten a la labor policial”.

Esta protesta ha sido recogida por los portavoces del PP y del PSOE que se refirieron a este asunto durante el debate de esta moción sobre la seguridad ciudadana reprochando al Gobierno local la falta de consenso en estas medidas y que no se adopten únicamente desde el punto de vista del urbanismo.

Costas se compromete a estudiar un diseño para completar el paseo peatonal a Marín El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Costas, remitió una carta al alcalde de Pontevedra en el que anuncia que “se está abordando el diseño” para completar el paseo peatonal a Marín y para ello su equipo está “analizando todas las alternativas posibles”. Avanza que en cuanto se disponga “de una propuesta legal y técnicamente viable” la trasladará al Concello de Pontevedra. Hugo Costas hace constar que “hemos de conseguir que esa conexión peatonal, que en realidad constituye la recuperación de la servidumbre de tránsito del dominio público marítimo terrestre, se haga realidad cumplimento la normativa vigente y con plenas garantías de seguridad por lo que a su futura utilización se refiere”. El socialista Iván Puentes presentó ayer en el pleno una moción sobre este paseo peatonal, 783 metros que restan entre el nudo de la AP-9 y la conocida como pasarela de las mariscadoras. Recordó que el Estado contrató en 2020 la obra por 2,5 millones, ejecutó la primera fase por Mollabao y “falta la segunda”, tras rescindirse el contrato. También hizo hincapié en que tanto los efectos del cambio climático en un espacio que se inunda con frecuencia como la Ley de Costas del 2013 obligan a buscar alternativa al proyecto de 2020 para una obra que considera “imprescindible en una zona usurpada que merece ser recuperada” y que considera “vital en movilidad peatonal y en bici”.

Carmen Hermo sustituye a Paloma Castro en el grupo municipal del PSOE La artista y profesora Carmen Hermo tomó ayer posesión de su cargo como concejala socialista en sustitución de Paloma Castro, que renunció a su puesto en el pleno tras ser elegida parlamentaria. Por su parte, Carmen Hermo concurrió a las pasadas elecciones municipales como número 6 de la candidatura socialista. Nacida en Pontevedra en 1967, Hermo es artista y doctora en Belas Artes. Es profesora asociada en la facultad pontevedresa y catedrática de Dibujo en el IES Frei Martín Sarmiento. El portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, afirmó que con esta sustitución su grupo o pierde ningún efectivo sino que gana “un sexto concejal”, dado que Paloma Castro llevará al Parlamento gallego los “asuntos, necesidades y preocupaciones” de los vecinos de la Boa Vila, “en coordinación absoluta” con sus ya ex compañeros de filas en el Pleno. En su despedida Paloma Castro defendió una moción para implementar un programa de educación afectivo-sexual en los centros educativos del municipio. Vinculó esta formación a la prevención de la violencia machista que, recordó, se ha cobrado en España en lo que va de año las vidas de 10 mujeres y 7 niños.

Suscríbete para seguir leyendo