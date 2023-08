“En los centros históricos es donde está la esencia y se vive el sentir de una ciudad”

El pregón de la “semana grande” vuelve al balcón de la Casa Consistorial. Lo leerá este mediodía Pilar Señoráns, una histórica del movimiento vecinal del casco antiguo que reconoce “la impresión y el respeto” de comparecer ante sus vecinos para dar la bienvenida a las fiestas de su ciudad de adopción.

–¿Ha estado siempre vinculada a Pontevedra?

–Pues sí, desde pequeña llevo vinculada a la ciudad, aunque yo nací en el Concello de Portas y me crié en Caldas de Reis, donde fui al colegio y donde tenía mi familia, mis amigos y mi gente de siempre.

–¿Desde cuándo reside en la Boa Vila?

–Desde los 14 años. Me vine porque en aquel momento no había allí los estudios de bachillerato, entonces teníamos que trasladarnos. Por otras circunstancias me fui para un colegio privado un curso y luego ya me vine a Pontevedra porque tenía una hermana mayor que yo que ya vivía aquí.

–¿Qué pensó al saber de su designación como pregonera de las fiestas 2023?

–(risas) La palabra que utilizo es “abraiada”, porque es una palabra muy gallega que significa atónita. Y la verdad es que es una cosa que yo no me lo esperaba, me causó mucho asombro y lo fui asimilando poco a poco.

–A horas del pregón ¿qué pistas puede adelantar?

–Bueno, sobre todo será quién soy y qué hicimos más o menos, contado desde mi perspectiva como presidenta de la asociación de vecinos y un poco va por ahí. Le he dado muchas vueltas, sí que es una responsabilidad, como he dicho en algún otro momento pero, bueno, ya está hecho. Hay que hacerlo con un poco de antelación y entregarlo para imprimirlo; lo sé porque sí que fui invitada a bastantes pregones durante los últimos años, desde que soy presidenta de la asociación de vecinos o bien el vicepresidente o bien la presidenta vamos a todos los pregones, entonces sé que te dan un pregón impreso, de ahí la premura al entregarlo, para que tengan ese tiempo para imprimir.

–¿Cuándo se incorporó a la Asociación de Vecinos Santa María?

–Fue en el año 1999.

–¿Cómo era entonces el centro histórico?

–Eso del centro histórico lo voy a decir en el pregón pero voy a decir un poco de lo que no está en él: el centro histórico estaba bastante en declive en aquel momento. Había zonas de consumo de muchas sustancias, de mucho trapicheo… La gente en general no quería vivir allí, mucha gente se marchaba, vendía o quería vender y malvendía, porque aquello era un poquito fuerte. Y nosotros optamos por la lucha para dignificar el centro histórico, y para ello la directiva contó con apoyos. También la directiva que estuvo antes de mi, porque esta asociación nació en 1993 y ya antes también había llevado a cabo acciones para mitigar ese momento que se estaba viviendo. Y ya en 1985, recién llegada yo al Campillo, empezaba un poco esto y hubo tres personas que nos interesamos para que esto no fuese adelante, para que se dignificase la zona, por decirlo de alguna manera.

–Hoy el centro histórico es otro

–Otro, es que no tiene nada que ver, nada que ver lo que era con lo que es. Alguien me lo decía esta mañana: lo que era el centro histórico y lo que es ahora, nada que ver. Podemos estar de acuerdo o no con la peatonalización, podemos estar de acuerdo o no con quitar determinadas piedras, algunas, yo no digo que todo esté perfectamente hecho o todo a mi gusto, porque hacer las cosas a gusto de todos es muy difícil, incluso en una familia es difícil a veces es difícil ponerse de acuerdo en temas, para cuanto más en un centro histórico como el de Pontevedra. Ponerse de acuerdo en todo y con todos es muy difícil, a unos les gusta más la piedra más rugosa, a otros otras farolas, pero la valoración creo que tiene que ser que desde luego tenemos muchísima más calidad de vida. No hay más que ver cómo está el centro histórico hoy en comparación con cómo estaba. Aunque por supuesto nos queda por andar, no mucho, pero un poquito por andar.

–Las zonas monumentales encaran en estos momentos otros retos, caso de la turistificación por ejemplo…

–Siempre digo que cuando tengo la oportunidad de viajar siempre me voy a los centros históricos, porque es en los centros históricos donde está la esencia y donde se vive lo que es el sentir de la ciudad. El de Pontevedra creo que es un casco histórico precioso y pienso que se está dignificando y seguimos tratando de dignificarlo para los demás. La valoración de su cambio es muy positiva, con cosas que tendríamos que mejorar, desde el vecindario a los gobernantes y también desde la concienciación ciudadana en general.