El PP pide más recursos para erradicar el consumo de estupefacientes en las calles

El presidente y portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, propuso ayer al resto de la corporación municipal, la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana “para dotar a la Policía Local de los recursos que necesiten para erradicar el consumo de alcohol y drogas de la vía pública”.

“Quiero una Pontevedra en la que los niños y niñas vuelvan a jugar en la Praza da Ferrería, una Pontevedra en la que nadie tenga miedo de coger un autobús en la Praza de Galicia, una Pontevedra en la que los comercios de la Oliva no tengan que hacer guardias para evitar incidentes. Una Pontevedra en la que los hosteleros y sus clientes disfruten del ambiente del centro histórico. En definitiva, una ciudad segura”, afirmó.

Además, Domínguez considera necesario que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, “se reúna personalmente con los vecinos afectados y también con la Policía Local, para dotarla de los recursos humanos y materiales, que necesitan, para poder llevar a cabo sus funciones en condiciones”.

Por otro lado, el PP solicitó, una vez más, “el refuerzo de los servicios sociales, destinando más presupuesto y recursos humanos” para abordar esta problemática desde la atención directa de las personas sin hogar, que se encuentran, en muchos casos, bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Recogida de firmas

De la misma forma, los populares continuarán esta semana con la recogida de firmas para apoyar al movimiento vecinal surgido por el efecto llamada de las personas con drogodependencia que protagonizaron varios altercados en la Plaza da Ferrería y que se extendió, posteriormente, a las Galerías Oliva y al entorno de la Praza de Galicia y Campolongo.

“Desde el Partido Popular estamos haciendo lo que el alcalde se niega a hacer: reunirnos con los afectados y los sectores implicados para buscar una solución ante un problema que no es nada fácil. La inacción de Lores, y de los que lo mantienen en el poder, es la que está permitiendo que esta situación se prolongue en el tiempo. Hace unas semanas le exigimos medidas y no ha tomado ninguna decisión para proteger a los ciudadanos, más allá de decir que reforzarían la coordinación entre policías”, mencionó el responsable popular en Pontevedra, que destacó que su partido presentó en marzo de 2023 una moción para alertar de inseguridad en Campolongo y que BNG-PSOE votaron en contra restando importancia a las reivindicaciones de los afectados. Más de un año después, “las molestias y agresiones a vecinos son cada vez más recurrentes y no podemos consentir que haya pontevedreses con miedo a salir a la calle”, concluyó.