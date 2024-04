SOS en Ponte do Couto

La primera impresión fue muy positiva. Cuando hace unos días los integrantes de Vaipolorío acudían al entorno de Ponte do Couto se encontraban con el viejo asentamiento chabolista de la zona desmantelado y el solar despejado. Pero con el paso de los días y la “exploración” de ese ámbito, la euforia inicial comenzó a decaer. ¿La razón? Que el desalojo no ha sido completo y aún quedan un par de personas que utilizan el entorno del río de Os Gafos como “almacén” de chatarra y que el estado del puente sobre el río, que da nombre el enclave, se encuentra en muy mal estado pese a su importancia patrimonial, etnográfica e histórica.

Ya habían comprobado este deterioro en días pasados, pero ayer pudieron verificarlo al acudir a realizar una limpieza simbólica de Ponte do Couto, un lugar en el que nunca llegaron a intervenir ya que la acumulación de residuos, chabolas, vehículos y otros enseres lo impedía.

Después de la larga batalla judicial entablada por el propietario del terreno, que finalizó con el desalojo del terreno más próximo a la calle Otero Pedrayo, los ecologistas de Vaipolorío se llevaron ayer las manos a la cabeza al comprobar que al otro lado del río aún persiste gran cantidad de chatarra e incluso un coche “aparcado” al borde del puente.

Una veintena de voluntarios adecentó como pudo este paso sobre Os Gafos, de factura medieval pero que podría tener orígenes romanos, pero la realidad es que esta estructura “se desmorona”, por lo que Vaipolorío lanza un SOS a las instituciones para que tomen cartas en el asunto.

La chatarra aún abunda en una orilla de Os Gafos. | // G. SANTOS / Nicolás Davila

“Aquello se encuentra en muy mal estado ya que se consiguió desalojar a los chabolistas pero al orto lado del río (en una parcela cuya titularidad desconocen) aún hay mucha chatarra”, subraya el presidente del colectivo, Gonzalo Sancho, que emplaza a Patrimonio, Augas de Galicia y el Concello a intervenir porque “no se puede permitir que la zona de servidumbre del río está ocupada de esta manera. Es una situación ilegal, incluso con un coche que transita por este puente”.

La limpieza de ayer era más simbólica que efectiva, para reivindicar la recuperación de un enclave por el que podría haber discurrido la vía romana XIX, pero aún así, los voluntarios de Vaipolorío, y otros ciudadanos que se sumaron a la iniciativa, retiraron pegotes de cemento y otros elementos que afectan al paso sobre Os Gafos. Sin embargo, la acumulación de “chatarra, cristales, plásticos y otros desechos” sobrepasa la capacidad de acción del colectivo, que ve frustradas sus esperanzas de recuperar a corto plazo una de las zonas emblemáticas del río.

“Limpiamos el puente todo lo que pudimos, pero lamentamos la dejadez institucional con este lugar histórico que tiene demasiado valor como para soportar este abandono”, insiste Sancho, que deja claro que su asociación no cederá hasta lograr sus objetivos y recuperar ese ámbito.

Un coche de la Policía Local junto al vehículo denunciado. | // G. S. / Nicolás Davila

Aviso a la Policía Local por un coche “cortando el paso”

Además de la acumulación de basura y chatarra a orillas de Os Gafos, lo que más llamó la atención a los voluntarios de Vaipolorío fue la presencia de un coche, supuestamente vinculado a los propios chaterreros, estacionado muy cerca del puente y que parecía estar “cortando el paso” hacia uno de sus extremos.Por ello, se solicitó la presencia de la Policía Local, que pidió a los propietarios que retiraran el vehículo. Aunque ayer fue desplazado del lugar, los voluntarios temen que regrese a ese mismo emplazamiento, por lo que “estaremos vigilantes”. No obstante, Gonzalo Sancho subraya que “esa no es nuestra misión, sino que corresponde a otras instancias controlar que no se aparque en zonas donde no está permitido, como ocurre en cualquier otro punto de la ciudad”. En todo caso, Vaipolorío formulará todas las denuncias que considere para que nadie se olvide de Ponte do Couto.

