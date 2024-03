Las únicas palabras de José Eirín: “No sabía quién iba en el coche ni pude hacer nada”

Si la defensa presentó a José Eirín como un hombre “normal”, que vive “con su familia” y que “en 41 años no ha tenido problemas” salvo “con su cuñado, que desde hace años no se hablan”, la acusación ejercida por la pareja de Jessica Méndez no dudó en resumir los hechos como un crimen “con paciencia, a conciencia, un auténtico asesinato”.

Manuel Franco, letrado de la familia de la víctima, relató una “conducta obsesiva de vigilancia”, que ejercía en el exterior e interior de la finca propiedad de los padres de la joven y en las propiedades contiguas. También al hecho de que el ahora acusado la cosificaba, llegando a asegurar que “si no es para mi no es para nadie”.

Por su parte, la defensa considera que el acoso que relatan los acusadores “no existe, pero si se diese por probado debemos situarnos en el marco: una aldea de Barro en la que los vecinos cuando pasan al lado si tienen perro, compran un coche etc miran hacia adentro. Juzgar estos actos como actos de control es maquiavélico”. Asimismo, se refirió en otro momento a que tras la muerte de Jessica “se expandió un relato falso”, un argumentario que fue “asumido por los familiares”.

Hoy acudirán a la Audiencia 19 testigos convocados y en las siguientes jornadas prestarán declaración once guardias civiles, dos de ellos del equipo de reconstrucción de accidentes, cinco peritos y dos médicos forenses. El fiscal avanzó que los testigos ratificarán el escenario continuado de vigilancia. Destacó que el modo en el que se produjo el siniestro, una embestida perpendicular oblicua, es relativamente posible en el interior de una calzada “pero difícil en el exterior y además fuera de la calzada, en una zona de aproximación” y que los agentes de la Guardia Civil vinculan en esta acción “no con una imprudencia o descuido sino con una acción intencional”.