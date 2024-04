El futuro del turismo: viajar con el intercambio de casas

Conocer el mundo a través del intercambio de casas con otros particulares es una de las nuevas formas de viajar que marcan el futuro del turismo. Familias enteras se mueven de este modo con el respaldo de plataformas seguras, aunque todavía es una opción que genera muchas dudas. Por ello, la empresa Home Exchange ha puesto en marcha la iniciativa “Puertas Abiertas” , que ya se ha realizado en Holanda y Alemania y que se celebra por primera vez a España. De este modo, 850 hogares del país, 32 en Galicia, abrirán sus puertas este domingo 28 de abril a aquellas personas que quieran conocer más de cerca la experiencia del intercambio de casas con cita previa. En la provincia de Pontevedra se han animado cinco casas a participar, aunque solo una de ellas en la comarca de la capital. Se trata de la de Vanessa Fernández y su familia, vecinos de Marín, que han adelantado unos días la cita para FARO.

“Empecé en 2018 en la plataforma Guest to Guest, que posteriormente fue incluida en Home Exchange. La conocí buscando una forma alternativa de viajar que me ofreciera la comodidad de sentirme como en casa y disponer de la tranquilidad de una vivienda, en lugar de un servicio turístico tradicional. Sobre todo porque viajando con niños en ocasiones echaba de menos algunos recursos que no ofrecen los hoteles u otro tipo de establecimiento”, explica.

Por el momento, esta familia ha utilizado la plataforma para viajar por España, Portugal y Andorra, aunque ya están pensando en utilizarla para viajar a otros países, incluso fuera de Europa. “Cuando vi que hasta podemos viajar a Japón a través de Home Exchange, se me abrió un mundo de posibilidades”, confiesa esta vecina de Marín, que hasta el momento acumula un total 20 intercambios.

Suelen viajar en familia, dependiendo del motivo, e incluso en alguna ocasión cedieron sus puntos a sus padres, a través de los “Guest Points”.

Uno de los destinos que más frecuentan es Madrid, ya que cuentan con familia allí, un lugar al que es muy fácil viajar en verano, cuando la ciudad se queda más vacía de residentes. Su espinita pendiente es la ruta 66 en moto, aunque reconoce que “resultaría complejo conseguir una casa para cada día a lo largo de varios días”.

Referencias y garantía

Sobre esa sensación de invasión de la intimidad ajena, Vanessa Fernández indica que ya la ha superado, al igual que al principio “puedes sentir cierto recelo al dejar tu casa en manos ajenas”. En este sentido, las referencias de los usuarios son fundamentales, así como la garantía que ofrece Home Exchange.

“Es una forma segura para viajar, que te facilita sentirte como una habitante más en el lugar que vas a visitar y además cuentas con las sugerencias de las personas que allí viven en cuanto a lugares que visitar, actividades a realizar, zonas de restauración… Una de las grandes ventajas que vemos en mi familia es el caso de las personas con alergias alimentarias. Es difícil en ocasiones garantizar que el alérgeno no va a estar presente en el desayuno, comida o cena que se puede hacer, por ejemplo, en un hotel. Yendo a una casa de Home Exchange no se corre este riesgo que puede ser vital”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo