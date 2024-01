Más de 300.000 cromos para festejar un Entroido cuarentón

Un álbum de cromos del que se editarán 10.000 ejemplares y que resume en pegatinas la historia del Entroido de Pontevedra desde su primera salida a la calle, hace 40 años. Es la propuesta para conmemorar un Carnaval cuarentón que arrancará el próximo día 9 con el pregón de la Murga do Naveiro, elegida este año para dar el pistoletazo de salida a la fiesta.

El concejal de Fiestas, Demetrio Gómez, encabezó en la mañana de este martes la presentación de la programación y del cartel, una obra de Kiko da Silva que rinde homenaje a Castelao y con la que el ilustrador despide su colaboración con el Entroido capitalino.

La de 2024 será “una edición muy especial”, recordó el edil, en el que se conmemora que la fiesta volvió a salir a la calle y está consolidada actualmente como “el mejor Entroido urbano de Galicia”. El Concello se proponía rendir homenaje a todos los que en estas cuatro décadas han colaborado en la organización, y se optó por un programa de mano en el que se publican 32 carteles de anteriores ediciones (algunos fueron excluídos por dificultades de edición) y, “en el centro, las pegatinas” de todos esos pósters “para despegar e ir colocando”.

A partir del próximo viernes podrán recogerse en las oficinas del Concello y de Turimo los programas de mano. Esta edición suma 320.000 cromos realizados a partir de la colección de carteles de Caki Viñas y que fueron fotografiados por Paula Andrés.

Demetrio Gómez hizo hincapié en las dificultades para diseñar este programa conmemorativo, tanto por los presupuestos como, especialmente, por la falta de tiempo, en uno de los años con menos margen entre las vacaciones de Navidad y el Entroido. “Nunca nos hemos visto en otra igual, para las murgas, comparsas y los que hacen disfraces es especialmente complicado y difícil”, afirmó.

Con todo, en estos momentos ya está garantizada la participación de “siete u ocho murgas y 9 comparsas”, detalló el edil.

Estos grandes grupos animarán un extenso programa que arrancará el próximo viernes con llegada del Rey Urco y el pregón. Pablo Grela, de la Murga do Naveiro, expresó el interés del grupo en “estar a la altura de los anteriores pregoneros y, sobre todo, ser divertidos. Creo que llevamos un buen espectáculo”. Avanzó que habrá retranca, carnaza e hizo votos porque nadie se sienta ofendido.

Murga do Naveiro cumple 10 años en el Carnaval pontevedrés (es una de las protagonistas del Concurso de Murgas, uno de los espectáculos más queridos del programa) y sus integrantes se declaran “encantados de poder dar el pregón” en este cumpleaños.

Por su parte, Kiko da Silva recordó que hoy se cumplen 138 años del nacimiento de Castelao. En su cartel propone un “renacimiento” del intelectual, político y artista, sin el que no existiría, afirmó “el humor gráfico” tal y como lo conocemos.

También plantea un guiño a censura que estableció tras conocerse su muerte en el exilio la Dirección General de Prensa, reconvertida esta vez en Dirección General de Retranca Gallega. Kiko da Silva destacó que “hay muy pocos cambios” entre la instrucción que estableció el franquismo y su propuesta de humor, que también se propone “reivindicar la libertad de los creadores” y su derecho a ser “ciudadanos, pensar y opinar sin que nuestro arte sea censurado”.

Este “Castelao del siglo XXI” se inspira en “O neno das piñas”, una obra de Castelao perteneciente a la colección del Museo. Kiko da Silva, que asistió a la presentación del Carnaval caracterizado como el autor de Sempre en Galiza, explicó que el cartel es “el colofón, el cierre de mi paso por el maravilloso Entroido” de Pontevedra que, recordó, “es diferente, nos distinguimos por ir a nuestra bola, jugar con nuestro patrimonio inmaterial”, como Ravachol, “y me parecía bonito cerrar con una reivindicación del arte hecho a mano”, de modo que la obra está pintada con la misma técnica que empleó el Rianxeiro, y “en una reivindicación de mi oficio”, amenazado por la IA.

Tras el arranque del Carnaval, el día 10 a partir de las 17 horas se celebrará el desfile, el espectáculo más multitudinario del programa festivo y que discurrirá entre las calles Xosé Malvar y Alameda. La inscripción está abierta.

Para el día 12 están programados, entre otras actividades, la presentación del loro Ravachol, emblema del Carnaval pontevedrés, y el arranque de la 32 edición del Concurso de Murgas, cuya inscripción también continúa abierta.

El día 13 será una intensa jornada en la que destaca la Festa Pirata, tanto la infantil en A Ferrería como la de mayores, con el desembarco de la tripulación del Burla Negra y el pasacalles pirata, que protagonizarán 9 comparsas.

Seguirán el día 14 el Entroido tradicional de Campañó y la fiesta infantil en Monte Porreiro; y la Mostra da Parodia, prevista para el viernes 16 y que dará paso al día siguiente a la despedida de la fiesta con el velatorio y el cortejo fúnebre de Ravachol. Como novedad, en esta jornada se celebrará una sesión vermú en la plaza de A Verdura, Curros Enríquez y las escaleras del Teatro Principal con la Murga do Naveiro, Equipo Ja y Os do Val do Lérez.