El Entroido, sin programa ni presupuesto por el rechazo a las cuentas del Concello

La proximidad de las fiestas de Entroido –en la segunda semana de febrero–, lleva a la mayor parte de murgas, grupos y comparsas de Pontevedra a iniciar los preparativos para sus actuaciones, si bien el Concello no puede fijar aún nada de lo referente a esta programación. La falta de presupuesto anual, rechazado en el pleno por PP y PSOE, deja a la programación de este año sin partidas específicas.

En todo caso, el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, ya se pronunció al respecto: “Teremos que mirar a maneira de facer o Entroido; non vamos a deixar de facelo”, dijo, al margen de que “haberá partidas que non se poderán executar, que terán que quedar a cero”, explicó, respecto a la imposibilidad de mover partidas económicas para determinados fines no prioritarios.

Actualmente no hay nada programado sobre el carnaval, ni tendrá presupuesto propio, dado que las cuentas anuales del Concello no podrán entrar en vigor antes del próximo mes de marzo.

“Parálisis”

El alcalde afirma que se está viviendo una parálisis importante en el Concello que durará, previsiblemente, hasta mediados de marzo, cuando se aprueben definitivamente los nuevos presupuestos siempre que la oposición no presente una moción de censura antes del 8 de febrero.

En ese sentido, y profundizando en la fecha sobre la aprobación definitiva de los presupuestos, Lores matizó que ésta viene dada por los plazos reglados a la hora de aprobar las cuentas en estas circunstancias. Si el día 8 de febrero no se presenta ninguna moción de censura por parte de los grupos de la oposición, se iniciará la exposición pública de los presupuestos elaborados por el gobierno local, se resolverán las alegaciones y finalmente entrará en vigor.

Mientras, los grupos, murgas y comparsas de la ciudad empiezan a ensayar sus actuaciones. En el centro cultural de Campañó lo viene haciendo el Equipo Ja, con sus 18 componentes habituales, y que preparan una actuación “a correr, como casi siempre, pero esta vez peor porque se nos echa el tiempo encima”, explica Manuel Ruibal, portavoz de la murga que en 2022 fue pregonera del Entroido pontevedrés.

Amoriños de Bora

Otras míticas agrupaciones del municipio, como Amoriños de Bora, tienen previsto iniciar las reuniones para prepara la actuación de este grupo carnavalero, que en 2020 dejó de formar la numerosa comparsa con la que hasta entonces participaba en los diferentes concursos de la comarca. En todo caso sí cuentan con sacar a la calle el grupo, para lo que iniciarán las reuniones en los próximos días.

Amoriños de Bora anunciaba hace cuatro años que desfilaría por última vez como comparsa después de 30 años de actividad, aunque siguió vinculada al carnaval de algún modo.

Vamos a Todo, Val do Lérez, Os Paparrulos, Os que non saen do bar, Solfamidas, 100 Tolos, o Eléctricas PTV son otras de las agrupaciones que cada año sorprenden con sus actuaciones en estos concursos.

Hacer cuentas

Por su parte, en el Concello tienen que hacer cuentas para organizar un programa. Solo en el apartado de premios, el pasado año se gastaron 37.000 euros, al igual que en las anteriores ediciones. Ese es el presupuesto cada año que destina el Concello de Pontevedra a los premios de los distintos concursos, pero el montante total de la fiesta suele superar los 150.000 euros.

La mayor cuantía corresponde al desfile de disfraces, grupos y comparsas, que cada año discurre por el centro urbano. Hasta el pasado 2023 eran más de 24.000 euros para los mejores disfraces individuales, parejas y grupos, así como a las comparsas, para las que se reserva una partida de más de 8.000 euros.

El concurso de Murgas que cada Entroido se celebra en el Pazo da Cultura tenía asignados algo más de 4.000 euros, más una gratificación de 250 grupos para cada grupo participante, mientras que la Mostra da Parodia contaba con 5.400 euros más. A estas cantidades se unen otros concursos, como el de la filloa.

Pero con el Concello sin presupuesto anual el gobierno local tiene sobre la mesa 17 contratos pendientes, y compromisos económicos que suman 4.465.991 euros, que vienen ya del año pasado (son plurianuales), licitados, adjudicados algunos de ellos. Todos ellos tienen que ser pagados con partidas reservadas a otros fines para ser ejecutados.

Los gastos del carnaval se encuentran entre los contratos que se ven afectados por la parálisis y el bloqueo que atravesará el Concello en los próximos meses, hasta que sea aprobado el nuevo presupuesto.