Maléfica y Spiderman, princesas, piratas, dinosaurios y abejas... La Boa Vila estrena estos días vecinos, que poco a poco recuperan el que presume de ser el mejor Carnaval urbano de Galicia. Lo hacen con decenas de actividades festivas, a la cabeza los almuerzos, pero también talleres en los que aprender a realizar complementos o adornos de Entroido.

Es el caso de los numerosos participantes, ayer, en los talleres organizados por el Concello y el Centro Comercial Urbano (CCU) Zona Monumental en el parque de Las Palmeras y la plaza de Curros Enríquez, donde explican que “lo que hacemos es enseñar a hacer antifaces de Carnaval”, una propuesta a la que estaban invitados vecinos de todas las edades.

La batucada Olodum do Coio y la música de la charanga Loudband, que ambientaron las calles durante la tarde, dieron paso a la primera eliminatoria del Concurso de Murgas, una cita que llega a su 30 aniversario adelgazada (como el grueso del programa del Entroido, de nuevo sin sus citas más multitudinarias) y que en esta ocasión protagonizan solo seis grupos de parodia: Val do Lérez, Murga do Naveiro, Los PTV y Equipo Ja.

Un año más, el certamen es una oportunidad para reencontrarse con la actualidad de los últimos meses, desde los acontecimientos de la crónica social a la actualidad política. Todo, en clave de música y humor, una divertida propuesta que continuará mañana a las 21 en el Pazo, donde se celebrará la final una vez suspendida la segunda semifinal prevista para esta noche.

10.000 personas visitaron la Feira das Reposterías e Panaderías do Entroido

La primera edición de la Feira das Reposterías e Panaderías do Entroido Gastronómico de Pontevedra ha sido “un éxito tan rotundo que ya podemos dar por hecho que repetiremos en 2023”, señala la concejala de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, cuyo departamento cifra en 10.000 los visitantes a eventos que vendió “alrededor de 2.500 kilogramos de pan y unos 6.000 dulces, entre filloas, orejas, galletas y otras delicias”, señalan las mismas fuentes. Tras este sabroso fin de semana, el programa festivo llega hoy su ecuador con el Día Pirata. A las 17 horas se celebrarán talleres de Entroido en Campolongo y a esa misma hora dará comienzo en la plaza de Curros Enríquez el desembarco de la tripulación del Burla Negra. La organización invita a todos los vecinos a “mostrar su lado pirata” de la mano de los grupos Asociación Combrus, Troula y Vamos a Todo, que ambientarán esta actividad. Tampoco faltará en la jornada la música, en este caso a cargo de la charanga Os Atrevidos.