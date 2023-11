El Concello de Sanxenxo mantiene su apuesta por la Navidad como la tercera temporada alta tras el verano y la Semana Santa con una programación que arranca el 1 de diciembre y que se prolongará hasta el próximo 7 de enero. El encendido del alumbrado navideño con Entretendas, en la Plaza de Pascual Veiga el próximo viernes 1, a las 18.00 horas, servirá para dar el pistoletazo de salida de las actividades programadas durante las fiestas como el Ice Park Sanxenxo, un espacio de diversión con pista de hielo, una pista americana de obstáculos, simuladores y actuaciones que se ubicará en el parking de Nauta Sanxenxo. La actividad tendrá un coste de 7 y 5 euros con posibilidad de bonos para dos actividades por 10 euros. La otra gran novedad de este año será el espectáculo piromusical de Fin de año, una actividad ya consolidada en la despedida del año en el municipio, pero que en esta edición contará con mezcla de música y fuegos de artificio. “Sanxenxo se vuelca un año más con la Navidad con importantes novedades y con la implicación de los colectivos en las distintas parroquias con una oferta diferenciada y atractiva pensada para el disfrute de toda la familia”, asegura Elena Torres, concejala de Cultura y Eventos.

Los colectivos vuelven a involucrarse un año más con la Navidad realizando sus propias actividades en colaboración con el Concello como la Aldea Navideña organizada por Os Cruceiros de Vilalonga, desde el 1 hasta el 6 de enero, en la Praza Pública o el Bosque do Nadal de la Asociación Xuvenil A Esmorga, en la Carballeira de Noalla, desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero. La Asociación Rúa dos Viños de Portonovo llevará el espíritu navideño a la calle con un mercado, talleres, animación y música.

En la programación no faltará el teatro, con Ris Ras de Baobab Teatro, dentro del programa Tornas ás Táboas, ni tampoco el espectáculo como el Pequeno circo de Nadal o el cine de 360º. Las bibliotecas servirán de escenario para cuentacuentos y villancicos con Axóuxeres e Panxoliñas de Nadal, en la Biblioteca de Portonovo; Brilla Brilla, cuentacuentos de primera infancia en la Biblioteca de Sanxenxo y No Nadal toca Maxia en la Biblioteca de Vilalonga. Abiñadoira participará con el Nadal Foliadeiro, con un pasacalles y una actuación en la Plaza de Pascual Veiga, y la Asociación Cultural Soalleira, lo hará con Panxoliñas co Apalpador.

La Casa Mariñeira de Portonovo acogerá el 24 de diciembre la recepción de Papa Noel desde las 18 hasta las 19:30 horas. El espacio podrá visitarse hasta el 7 de enero. EL Club Ciclista Corbelo organizará su tradicional Ciclocabalgata de Papa Noel con salida desde la piscina.

No faltarán los Obradoiros de Nadal, del 26 al 29 de diciembre en la Casa de Cultura de Adina, previa inscripción en sede electrónica ni tampoco un Showcooking de Cociña de Nadal a cargo del Obradoiro de Hostelería de O Salnés o la Sesión Vermú con la Reina del Vudú. Pensando en el público infantil, el Concello llevará el espectáculo “Os Bolechas: Búscase” al Pazo de Emilia Pardo Bazán el 28 de diciembre con entrada gratuita hasta completar aforo.

Sanxenxo despedirá el año por todo lo alto el 31 de diciembre con la Queima do teu calendario de la Asociación O Cubreiro y el Chapuzón por unha Ilusión, una iniciativa solidaria con la Fundación Aladina en la playa de Silgar. Por la noche, a partir de las 20 horas, el espectáculo piromusical desde el puerto deportivo de Sanxenxo.

El 5 de enero el Tren Mago recorrerá las parroquias desde las 11 horas como previa a la Cabalgata de los Reyes Magos que partirá a las 16:30 desde la Lonja de Portonovo con sus Majestades en coches antiguos descapotables y concluirá en la Praza dos Barcos con una recepción. Por la mañana, a las 12:30 horas, la Asociación Soalleira realizará la tradicional Danza de Reis. El 6 de enero, la Banda de Música de Sanxenxo celebrará a partir de las 19:30 horas el tradicional Concerto de Reis.

El 7 de enero, en la Plaza de Pascual Veiga, se fallará el concurso de Deslumbra co teu Nadal en el que se repartirán 3.250 euros entre las mejores decoraciones de particulares y negocios.