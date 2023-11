O encontro de persoas galegofalantes creadoras de contido na rede, “Comunica en galego” , tivo lugar o martes organizado pola Facultade de Comunicación co apoio da Vicerreitoría do campus de Pontevedra. O obxectivo principal era o de destacar a importancia de usar o galego como idioma para crear e difundir contidos en redes sociais, e como isto pode ser unha ferramenta efectiva para alcanzar diferentes audiencias.

O evento contou coa participación de varios oradores, incluíndo a Borxa González da comunidade Orgullo Galego, Uxío Broullón de PodGalego, a tiktoker Leti Da Taberna e Fran Bermúdez, creador da canle A Lobeira Today. Cada un deles presentou as súas iniciativas e explicou como usan o galego nos seus contidos en redes sociais.

No evento no que se destacou a idea principal de que o galego non é unha barreira, senón unha ferramenta que pode axudar a chegar a unha ampla audiencia, tiveron lugar diversas discusións e presentacións relevantes.

Un exemplo notábel deste concepto é o Orgullo Galego, que posúe máis de 400.000 seguidores de preto de 80 países nas redes sociais, o que demostra que o idioma galego non é un obstáculo para alcanzar un público diversificado.

Ademais, a importancia da creación de contidos variados en galego tamén se destacou como un elemento fundamental para demostrar a plena validez da nosa lingua en todos os contextos. Non basta simplemente con usar o idioma, é necesario que os contidos producidos en galego sexan diversos e abrangentes, abarcando diferentes áreas e temáticas. Así, poderemos mostrar que a nosa lingua é plenamente capaz de expresar ideas complexas e conceptos especializados, e non só en contextos cotiáns, senón tamén en campos como a ciencia, a tecnoloxía, a arte e moitos outros.

Subliñouse, ademais, que o uso do galego como lingua vehicular non só axuda a preservar a cultura e identidade, senón tamén permite a transmisión de aspectos e matices que só se poden comunicar de forma máis eficaz na nosa lingua materna. Por último, Fran Bermúdez presentou a asociación cultural Obradoiro Dixital Galego, cuxo obxectivo é unir as tres principais comunidades galegas de creación de contido: PodGalego, Twitch en galego e YouTube en galego.

Esta asociación fornece información sobre os tipos de contidos en galego dispoñibles na rede e incentiva aos estudantes e creadores a impulsar novas iniciativas neste idioma, fortalecendo así a presenza e a relevancia do galego na era dixital.