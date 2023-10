El Foro Empresa Pontevedra llevará a cabo este mediodía a las 13.45 horas su XXVIII Almuerzo-Coloquio en el Liceo Casino con la participación de Miguel Carballeda Piñeiro, presidente de la ONCE y del Grupo Social ONCE. Esta reunión contará con la intervención inicial de Carme da Silva Méndez, Teniente de Alcalde del Concello de Pontevedra, y contará con la experiencia personal de Carballeda. Según el “Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022”, la organización creó 13.230 nuevos puestos de trabajo, con un total de 68.705 empleados.