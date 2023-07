El mundo del deporte está de luto. José Luís Torrado Casal, O Bruxo, ha fallecido este sábado a los 87 años. Nacido en Mugardos en 1935, fue atleta y después ejerció como masajista y preparador físico en Pontevedra, ciudad a la que llegó con 19 años. Por sus manos han pasado deportistas de alto nivel para recuperarse de sus lesiones, así como personalidades de todo tipo.

Pasó parte de su infancia en Lugo, por el traslado profesional de su padre, que era contable, y luego se fue a Pontevedra porque quería practicar atletismo. Vinculado a este deporte, se proclamó campeón de España de 400 metros en 1957. Además, fue campeón de Galicia en cinco ocasiones, cuatro de ellas en 400 metros (1954, 1957, 1958 y 1960), y una en 200, en 1958.

Empezó a ganar fama como masajista y recuperación deportiva en esta actividad. Torrado fue recuperador deportivo de la selección española de atletismo en los Juegos Olímpicos de México 1968, y luego acudió a cuatro citas olímpicas más: Múnich 72, Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta en 1996.

También fue entrenador deportivo de la selección española de baloncesto, donde coincidió con Antonio Díaz-Miguel, y en clubes trabajó como recuperador deportivo en diferentes entidades de baloncesto en los años ochenta y noventa, como OAR de Ferrol, CAI Zaragoza, Clesa de Vilagarcía y el Breogán de Lugo. También fue masajista del triatleta Iván Raña.

Era una leyenda viva del deporte y uno de los personajes más carismáticos de Pontevedra. Es incalculable la cantidad de personas que han pasado por las manos de José Luis Torrado Casal. Deportistas de élite, jugadores de fútbol, de baloncesto, atletas, pero también artistas y políticos, así como personas anónimas.

Ha sido objeto de numerosos premios y condecoraciones, como el homenaje que recibió en 2019 por parte del Comité Olímpico Español lpor su amplia trayectoria profesional.

Como él mismo confesaba entonces, después de la primera participación en México 68, "después vendrían cuatro Olimpiadas más, y campeonatos del Mundo y de Europa". Sus instalaciones de Campolongo fueron testigo de esa trayectoria, al albergar los numerosos galardones y reconocimientos. Después fueron sus cuatro hijos los que recogieron su testigo, algo que le llenaba de orgullo, sobre todo cuando le pedíanconsejo. En 2019 explicaba que "llevo jubilado más de doce años. Mis hijos estudiaron, porque lo decidieron ellos. Vieron trabajar a su padre y ahora siguen el camino", explicaba.

Sus dotes como terapeuta hicieron posibles recuperaciones casi milagrosas a base de aplicar la medicina natural. Un caso que no olvida es el del jugador de baloncesto Emiliano Rodríguez, al que ayudó para que pudiera volver a jugar tras una lesión y ahí nació el apelativo de "O Bruxo", un apodo que rechaza porque "me ha perjudicado. Yo no hago brujería". Siempre recalcó que "no voy contra la medicina ni nada, yo hago mi trabajo. No he inventado nada, la medicina natural es ancestral".

"Llegué allí y no me conocía casi nadie y me hinché a recuperar a gente. Los atletas se conocían entre ellos y los españoles me traían a compañeros suyos para que los ayudara", recordaba Torrado en una e ntrevista en FARO.