A “Festa da Lingua” de Pontevedra promete diversión a esgalla no Día das Letras Galegas

A programación de “Maio, mes da lingua” avanza aos poucos, artellándose ao redor do 17 de maio, Día das Letras Galegas, como xornada central de celebración. O edil de Normalización Lingüística de Pontevedra, Demetrio Gómez, lembrou que todas as actividades fixadas no calendario ao longo deste mes serían imposíbeis de facer sen a colaboración dos colectivos cidadáns e culturais da cidade, sendo boa proba disto a bautizada como “Festa da Lingua”, que onte foi presentada polo miúdo.

“Queremos facer unha celebración do 17 de maio de maneira lúdica. Queremos pasalo ben e facelo no noso idioma, celebrándoo”, indicou Gómez. “Contamos coa colaboración do Centro Social A Pedreira, que se encargarán da organización desta dobre xornada, ao igual que fixeron en anos anteriores, con actividades ao longo de todo o día, incluíndo un xantar popular, aberto a todo o mundo”.

Así, en representación do colectivo da Pedreira, Borxa Mexuto repasou polo miúdo o programa previsto para o vindeiro venres. “Queremos reivindicar un compromiso do asociacionismo pontevedrés que se esforza día a día, os 365 días do ano, en transmitir a lingua, en coidala e en defendela”, indicou. “Este ano poñeremos a atención, se cabe máis que nunca, nas novas xeracións, no esforzo que debemos facer como sociedade para que a lingua galega se transmita e teña así mil primaveras máis”.

Presentación da Festa da Lingua no Concello de Pontevedra. / FDV

Todas as actividades incluídas no programa son abertas, de balde e para todos os públicos. No primeiro día de actividades, o mesmo 17 de maio, a veciñanza poderá gozar da banda de gaitas Polavila, que percorrerá o rueiro da cidade a partir das 20.30 horas. Ademais, na Praza da Pedreira, ás 21.00 horas, actuarán Os Vacalouras e Catuxa Salom.

O sábado, 18 de maio, a rúa Serra vivirá unha xornada emocionante, con xogos populares da man de Sororas desde as 11.00 horas, a animación recoñecida de Peter Punk e o seu espectáculo Peor Impossivel (ás 12.00 horas) e a banda de gaitas Foula.

O xantar popular ten previsto o seu comezo ás 14.30 horas (as crianzas poderán gozar desta actividade de balde, os adolescentes por un prezo de 10 euros e os que teñan 17 ou máis anos, por un prezo de 15 euros), namentres que as reservas serán xestionadas no enderezo electrónico apedreira@iseup.net ou no teléfono 601 981 288.