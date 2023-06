“Si la reincorporación al trabajo tras pasar un cáncer fuera paulatina se evitarían recaídas”

Si sufrir un cáncer es de las experiencias más duras a nivel personal, la segunda batalla una vez superado llega muchas veces con la reincorporación de la persona al puesto de trabajo. Sobre sus derechos en este sentido, hablará mañana jueves en Pontevedra la abogada Victoria Garrido Zalaya en una charla organizada por la asociación Adicam.

– ¿Cuáles son los derechos derivados de la incapacidad laboral?

– Lo que voy a intentar explicar en la charla son las incapacidades temporales, las permanentes y, una vez dada el alta, los derechos en cuanto a adaptación en el puesto de trabajo, en el caso de ser necesario. Esto es porque, por ejemplo, si nos centramos en el cáncer de mama, el más frecuente en las mujeres y que se suele diagnosticar en edad laboral, los procesos de baja suelen ser largos. Lo que preocupa sobre todo a las mujeres que lo padecen son los tiempos de incapacidad temporal, porque les preocupa su trabajo además de su salud, lógicamente. También piensan mucho en si serán capaces de afrontarlo en caso de un alta. Además, de cara a las secuelas que se puedan derivar de la enfermedad pueden darse incapacidades permanentes, que pueden ser para un trabajo en concreto o para todos.

– Por el linfedema (afección en la que el líquido linfático no drena adecuadamente, se acumula en los tejidos y causa hinchazón), en el caso del cáncer de mama...

–Sí, porque no les permite una movilidad del brazo, según el grado del linfedema, ni cargar pesos. Pero también hay otras cuestiones, como las cicatrices dolorosas, trastornos adaptativos, con problemas de salud psíquica y emocional, que ya ocurren también en todos los tipos de cáncer. Todo esto supone secuelas que en ocasiones pueden incapacitarte y en otras no lo hacen pero necesitas que, cuando te incorporas al puesto, se valoren los riesgos como un trabajador especialmente sensible, tienes derecho a ello. Es decir, que puedes realizar la función esencial de tu puesto, pero a lo mejor estás limitado para coger un peso o para estar sometido a una excesiva carga de trabajo si estás pasando por un estado psicológico de deterioro. Tienen que saber que tienen unos derechos: a una adaptación, a pasar un reconocimiento médico de empresa, a no ser discriminadas ni despedidas por causas relacionadas con su enfermedad ni su estado de salud.

– ¿A la hora de la verdad, las empresas les reconocen estos derechos?

–Hay de todo, a veces no lo hacen bien, otras sí y en ocasiones se encuentran con el problema de un alta médica del trabajador pero que no está apto tras el reconocimiento médico de empresa. Hay falta de coordinación. Se echa eso en falta. Las empresas de prevención de riesgos laborales son las que más conocimiento tienen respecto a las tareas del puesto de trabajo, y, por tanto, de las necesidades de adaptación. En todo caso, insisto, los trabajadores tienen derecho a reclamar, porque sus derechos en este sentido están contemplados.

– ¿Se dan muchos despidos o de no renovación de contrato por el cáncer de un trabajador?

– También en estos casos hay de todo. Lo que sí hay que destacar es que también hay muchos abandonos del puesto de trabajo, porque la persona está en una situación psicológica débil y termina tirando la toalla. Esto ocurre cuando la empresa no le facilita las cosas y ya no se ve con fuerzas para luchar más. Esto, al final, lleva a este trabajador a una situación de precariedad laboral que no es buena ni para él ni para la sociedad en su conjunto.

– Es muy duro escuchar esto...

– Lo bueno sería que la reincorporación fuera paulatina, ayudada. Con una coordinación de la inspección en la Seguridad Social, los médicos del Sergas y las propias empresas, para establecer bien cuáles son las limitaciones que padece el trabajador, los tiempos y las tareas y exigencias del puesto. Se podría dar más flexibilidad en los horarios, no excesiva carga de trabajo desde el principio... Se evitarían recaídas y abandono del puesto.

– ¿Cómo se puede lograr la colaboración de las empresas?

– Sería recomendable que las empresas recibiesen ayudas, incentivos, en el tema de cotizaciones sociales, fiscal... para fomentar esa adecuada reincorporación de estos trabajadores a sus puestos.

–Y el más difícil todavía será para los autónomos...

– En el caso de los autónomos sería necesario más tiempo. Una incapacidad permanente revisable podría ser una fórmula adecuada, para garantizar que si pueden reincorporarse sea en el momento adecuado.