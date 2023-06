Los presos del centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra, pudieron disfrutar en la jornada de este sábado de un concierto de la Coral Polifónica Amadeus de Vigo. Sus componentes recibieron una ovación tras la sesión, en la que cantaron varias piezas, desde 'Ave verum' de Mozart a 'No niño novo do vento', poema de Álvaro Cunqueiro.

Con el aniversario de la finalización de 'Ave verum' como pretexto -el 17 de junio del 1791-, la Coral Amadeus comenzó su concierto, dirigido por Juanjo Cura, con esta misma pieza de Wolfgang Amadeus Mozart. Le siguieron otras como 'Yo sin tu amor'; 'Dúas muiñeiras', "cuya letra se entretiene en visitar lugares muy cercanos de la parroquia, en línea desde Vigo a Berducido, el trayecto realizado por los coralistas hasta su público", según el propio grupo; 'Esta tierra'; 'You Raise Me Up'; e 'If We Ever Needed the Lord Before' para poner el broche final.