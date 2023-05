Nacionalistas y socialistas inician “sin líneas rojas” las negociaciones de un futuro gobierno municipal

“Pontevedra habló el día 28”, recordó, antes de reiterar el mensaje de la noche electoral: que interpreta que sus vecinos “quieren que siga siendo alcalde” y “piensan que puedo hacerlo mejor”. Se alegra de que los socialistas sean de la misma opinión de seguir gobernando, un extremo expresado por su cabeza de lista, Iván Puentes, de modo que a día de hoy la investidura de Fernández Lores se da por hecha.

Lo contrario, “no sería ni deseable ni lo más probable”, volvió a expresar ayer el socialista.

Con todo, antes del 17 de junio, la fecha límite para la constitución de la corporación, tendrán que haber concluido las negociaciones que dibujarán el nuevo mapa político de la ciudad; un futuro acuerdo para el que Fernández Lores no se plantea a priori “ninguna línea roja”.

La primera conversación se produjo durante la mañana de ayer en la Xunta de Goberno. Fue una toma de contacto para emplazarse a iniciar las negociaciones; y en adelante el regidor en funciones abogó por inaugurar la nueva etapa del futuro gobierno local buscando puntos en común.

Uno de ellos es el modelo de ciudad. En este sentido, Lores aseguró que hay unanimidad y “hasta el PP en teoría defiende el modelo, en la práctica no”. Insistió en que la apuesta por una ciudad a la medida de las personas y con la mayor calidad urbana y ambiental es un programa que “sienten como suyo todos los pontevedreses” y del que “estamos orgullosos” como proyecto colectivo, aseveró.

En adelante, quedan por delante negociaciones en las que “el debate debe ser en profundidad” y llegar a “acuerdos firmes de cara al futuro”, destacó el regidor en funciones. “Es obvio que tenemos diferencias políticas, pero tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos”.

Fernández Lores volvió a manifestar su tranquilidad sobre ese posible acuerdo. “Todos los pactos son diferentes”, dejó claro antes de recordar que ya ha completado 6 mandatos en los que hubo “acuerdos diferentes en cuantía y profundidad”.

Coincide el cabeza de lista socialista, Iván Puentes, en que “estamos llamados a negociar, a sentarnos, ponernos de acuerdo y ver en qué condiciones se puede hacer gobernable la ciudad en los próximos 4 años”. Momentos después desmentía el vaticinio de Rafa Domínguez (PP) sobre un futuro bipartito de formaciones “que han demostrado que se llevan tan mal” con “gente que no se soporta” y distintos proyectos de gobierno.

“Con Miguel Anxo Fernández Lores tengo una relación cordial, normal, de compañeros de trabajo y de gobierno”, respondió Puentes sobre lo que calificó de “farándula” del cabeza de lista de los populares “que no tiene nada que ver con la gobernabilidad del Concello”.

En las próximas dos semanas queda un camino por recorrer que ayer dio “un primer pasito, lo imprescindible”, en el que ambas formaciones tuvieron un contacto inicial. Lores concretó que se está a la espera “de la reunión de los órganos de dirección” de nacionalistas y socialistas “para iniciar las conversaciones pertinentes”.

El horizonte, ponerse de acuerdo “en un programa de gobierno que tiene que ser la síntesis de lo que piensa el BNG que tiene que ser Pontevedra y de lo que piensa el Partido Socialista que tiene que ser la Pontevedra que empieza”, reiteró el responsable del grupo socialista.

Tanto el como Lores hablan de todavía proceso incipiente. “No habrá grandes movimientos inminentes, no por falta de voluntad sino porque son cuestiones complejas, complicadas, que hay que debatir”, señaló el alcalde en funciones.

En todo caso, Puentes le recordó ayer al BNG que “hay una fecha límite para negociar” (el 16 de junio, la jornada anterior al pleno de constitución de la corporación) y “hasta esa fecha tenemos para llegar a un acuerdo y ver si somos capaces de entendernos”.

De Reina Victoria al nuevo reparto de competencias en unas negociaciones que "serán más complejas"





¿En qué aspectos considera Fernández Lores que debe mejorar para tomar nota del “recado” de los votantes? El alcalde en funciones apunta a “estar más atento a todas las demandas, ser mucho más dialogante” y también “transmitir con más claridad todo lo que se está desarrollando y los proyectos de cara al futuro y quizás estar más en contacto con la ciudadanía”.





Por lo que respecta a las inminentes negociaciones para el pacto de gobierno, habló de “diferencias obvias”, entre las que está el cierre al tráfico de la avenida Reina Victoria.





Iván Puentes reconoció ayer que “es una de las cuestiones que entiendo que saldrá en las negociaciones. La postura del Partido Socialista es pública y conocida. Tenemos un proyecto presentado en la campaña electoral que entendemos que es la mejor solución”, en alusión a una alternativa intermedia con una gran plaza y un carril para el tráfico.





También discrepan en temas como la ubicación del mercadillo. A mayores, el cabeza de lista de los socialistas se refirió al nuevo reparto y a que el BNG debe asumir “que tendrá que ceder poder y áreas de responsabilidad” y modificar “el modo en el que se tomaban las decisiones y se funcionaba dentro de la coalición”.





Como resultado, las negociaciones “van a ser aparentemente un poco más complejas, ya que la lista que aspira a tener la Alcaldía no es la más votada y depende de los votos del PP para conseguirla, a diferencia de lo que sucedía antes, cuando simplemente dependía de que no hubiese un acuerdo que no se iba a producir entre el PP y el Partido Socialista”.