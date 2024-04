La cerveza artesanal en Galicia: un sector en auge que produce medio millón de litros al año

Es un sector en auge y cada vez tiene más adeptos, aunque la pandemia truncó en buena parte su crecimiento. Las fábricas de cerveza artesanal producen aproximadamente cada año medio millón de litros en Galicia. Actualmente hay 15 productores en la comunidad autónoma, de los que once forman parte de la asociación de cerveceros independientes artesanos gallegos, Aciga: Nasa, Menduiña, Meiga, Esmorga, Nós, Aloumiña, Bubela, Augas Santas, Madroa, Píntega y Kel´s.

Entre todos, contando asociados y no asociados, no llegan al 2% de la producción general de cerveza en Galicia, pero eso no les frena para seguir afianzando y ampliando su hueco en el mercado y promocionándose a través de iniciativas como el festival que van a celebrar en el Recinto Ferial de Pontevedra entre el 30 de abril y el 4 de mayo.

El evento fue presentado ayer en rueda de prensa en el Concello de Pontevedra por los cerveceros Lois Alfaya (Nasa) y Alberte Fernández (Menduiña), presidente de Aciga, que estuvieron acompañados por la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías.

Fernández destacó que uno de los fines de este festival es “defender nuestros intereses y fomentar la cultura cervecera”, que no está exenta de problemas en la distribución o el intrusismo de las grandes marcas comerciales a la hora de utilizar el sello exclusivo de artesanía.

La cita se llevará a cabo en el Pazo da Cultura y Recinto Feiral y comenzará con una jornada técnica alimentaria, con la colaboración del centro asociado de la UNED, sobre elaboración de cerveza con ponentes de marcas punteras del sector, profundizando en las materias primas, envasado, instalaciones, asociacionismo, maridaje y legislación. La asistencia es gratuita y el coordinador en mesa es Lois Alfaya.

La siguiente cita en el festival es la gala de entrega de los Premios Aciga, que tendrá lugar el 1 de mayo, mientras que también ese día y el 2 estará abierta la feria de artesanía, vinilos y de segunda mano. También tendrá fines benéficos, en favor de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica (AEMH) y de los colectivos de protección animal Os Palleiros y Difusión Felina.

Completan el programa catas, juegos, visitas guiadas, comidas populares...

Primer Troneira Fest

Uno de los platos fuertes de esta propuesta de los cerveceros gallegos es el Troneira Fest, los días 3 y 4 de mayo y con entrada libre en una carpa anexa al Recinto Ferial. En el cartel ya están confirmados La Inquisición, CRIM, Tiro Na Testa, Thee Blind Crows, Falperrys, Inn Oppiah!, Harry May, Pladür y Ghalos do Curral.

Ese 4 de mayo habrá, además, una jornada de intercambio de artículos cerveceros de 10 a 17 horas, organizada por Aciga y Coleccionistas Cerveceros de Galicia.