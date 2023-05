“La sensación de batir a Lores, de ganar y tener el máximo respaldo es una satisfacción enorme”

Cumplía ayer 47 años en una jornada intensa de llamadas, entrevistas y hasta 87 wasaps sin contestar que acumulaba a mediodía. Rafa Domínguez no disimulaba la alegría tras el “cumpleaños feliz” con lo que lo obsequiaron los militantes durante la noche electoral y la sucesión de felicitaciones de votantes y también rivales como Iván Puentes.

–¿Qué valoración hace de los resultados del 28-M?

–Estoy contentísimo, lo tengo que decir en serio. Ser el partido más votado, tener la máxima confianza de todos los pontevedreses, con tanta distancia, que es una barbaridad, son 16.000 votos contra 13.000 (BNG), subir tanto en unas elecciones locales… Es una satisfacción por el trabajo bien hecho.

–¿Lo esperaba?

–Es verdad que las sensaciones eran buenísimas. Estábamos encantados y nos quedamos a 90 votos del 12-8, pero la sensación de batir a Lores, de ganar y de tener el máximo respaldo de mi ciudad es una satisfacción enorme. Poder decir que Pontevedra me ha votado masivamente no tiene precio.

–Hoy feliz por partida doble, cumple usted años…

–Sí, 47 años. El regalo de cumpleaños siempre es celebrarlo y tener salud. Eso es lo fundamental para todos. Yo dije que sacase trece, diecisiete o tres lo iba a celebrar y lo celebro. Estoy muy contento por tener salud, que es lo que queremos todos, disfrutarlo y estoy muy contento con el resultado electoral.

–¿El PP ganó la Diputación en Pontevedra?

–Se ganó en toda la provincia, pero es verdad que la subida masiva de votos en el municipio de Pontevedra fue fundamental para que se consiguiese. Y es una satisfacción haber participado en un cambio tan necesario como el de la Diputación. Que vuelva al PP después de ocho años, y que el PP gane unas elecciones en Pontevedra después de 12 años es muy positivo para la ciudad y ratifica lo que hemos hecho estos años.

–¿Se ve de sucesor de Carmela Silva?

–No, no. Es una decisión que ni siquiera me he planteado, eso lo tiene que decidir el partido. Hay mucha gente con capacidad para hacerlo magníficamente y el Partido Popular tiene cantera y gente espectacular para conseguirlo.

–¿Qué le pedirá al nuevo gobierno provincial para Pontevedra?

–¡Tantas cosas! Le vamos a exigir a la Diputación que cumpla con Pontevedra y que respete a Pontevedra, a todos los pontevedreses, no solo a los de un color, a todos los pontevedreses; y hay proyectos muy importantes en marcha que tendremos que continuar y que tienen que seguir.

–¿Seguirá adelante el programa para Santa Clara?

–Sí, eso tiene que seguir, sí. Tiene que seguir, está firmado, no hay otra posibilidad.

–¿Qué espera el PP de la nueva etapa del gobierno local?

–A mi me da mucha pena que dos personas que se llevan tan mal y dos partidos que han demostrado que se llevan tan mal y con programas tan distintos vayan a tener que gobernar ahora conjuntamente. Me da mucha pena porque vamos a ver un bipartito, gente que no se soporta y que en lo único en que se va a poner de acuerdo es en no dejar gobernar al ganador de las elecciones. Pero, bueno, es la democracia, es así, y yo espero que se lleven bien, que actúen conjuntamente, por el interés de Pontevedra. Porque lo que han demostrado es que no se soportan.

–¿Ve el proyecto de Fernández Lores agotado?

–Creo que los pontevedreses lo ven agotado, pasó de tener 12 concejales a 9, ha perdido miles y miles de votos en estos años y el único que no ve que está agotando es él. Me recuerda a un futbolista que fue una estrella y se va arrastrando por el campo. Creo que el BNG debía de haber buscado un relevo, pero no encontró a nadie de calidad y tuvo que quedarse el señor Lores, que se vio obligado a presentarse. Tiene mucho mérito lo que ha hecho, pero me da un poco de pena que acabe así.

–¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos de la situación de la ciudad?

–Me preocupa el cierre de la ciudad, que ese plan de cierre se lleve a cabo. Me preocupa que la ría no esté dragada, que no haya empleo. Me preocupan las instalaciones deportivas, los servicios sociales que no están funcionando, que no haya empresas. Me preocupa que no se pueda ampliar el polígono de O Campiño, me preocupa qué va a pasar con el Hospital Provincial una vez que se lleven las instalaciones al nuevo Montecelo, el transporte público… Toda la ciudad en general.